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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Окно

Крест-накрест или снежинкой: белгородцам рекомендуют оклеить окна скотчем

5 января 2024, 14:06
Фото: 1MI
Окно

Спасатели просят белгородцев наклеить скотч на окна

Скотч на окнах может защитить от осколков при взрыве. Варианты оклейки представили в мэрии.

На фоне участившихся обстрелов белгородцам порекомендовали оклеить окна скотчем. Необходимо это для того, чтобы защититься от мелких осколков при взрыве.

Наносить скотч на стёкла лучше крест-накрест или снежинкой. Варианты оклейки представлены на иллюстрации ниже.

Только в результате взрыва в ночь с 4 на 5 января в нескольких квартирах в Белгороде выбило окна. В целом повреждения выявлены в 92 квартирах в десяти МКД.

Обратиться с просьбой по ремонту окон можно в управу или по номеру 112.

Добавим, что некоторые жители Белгорода начали оклеивать окна ещё в 2022 году. Однако для новогоднего настроения к таким «снежинкам» добавляли наклейки ёлочек.

Некоторые же делали наклейки из скотча на окнах в виде православных крестов.

Варианты оклейки оконВарианты оклейки окон
Варианты оклейки окон
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Если скотч не поможет: белгородцы украсили деревянными оберегами окна балкона
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