Крест-накрест или снежинкой: белгородцам рекомендуют оклеить окна скотчем

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
На фоне участившихся обстрелов белгородцам порекомендовали оклеить окна скотчем. Необходимо это для того, чтобы защититься от мелких осколков при взрыве.
Наносить скотч на стёкла лучше крест-накрест или снежинкой. Варианты оклейки представлены на иллюстрации ниже.
Только в результате взрыва в ночь с 4 на 5 января в нескольких квартирах в Белгороде выбило окна. В целом повреждения выявлены в 92 квартирах в десяти МКД.
Обратиться с просьбой по ремонту окон можно в управу или по номеру 112.
Добавим, что некоторые жители Белгорода начали оклеивать окна ещё в 2022 году. Однако для новогоднего настроения к таким «снежинкам» добавляли наклейки ёлочек.
Некоторые же делали наклейки из скотча на окнах в виде православных крестов.