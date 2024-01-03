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В Белгороде объявили авиационную опасность

В Белгороде объявили авиационную опасность

3 января 2024, 09:06
Фото: 1MI
Аналогичное предупреждение МЧС выпустило и для Белгородского района. Уведомление вышло около полудня.
Сюжет
МЧС

В Белгороде объявили авиационную опасность. Соответствующее уведомление МЧС выпустило около полудня 3 января. Предупреждение актуально и для жителей Белгородского района.

Жителей просят оставаться по возможности дома и не подходить к окнам.

Дополнение: в 12:27 объявили отбой авиационной опасности.

Напомним, что ранним утром 3 января в Белгороде включали сирену и объявляли сигнал ракетной опасности. Спустя время выяснилось, что на подлёте к городу ПВО сбила несколько воздушных целей. По информации Минобороны РФ, ВСУ утром выпустили по региону 12 ракет — шесть ракет «Точка-У» и шесть ракет «Ольха».

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