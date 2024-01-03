В Белгороде объявили авиационную опасность

Напомним, что ранним утром 3 января в Белгороде включали сирену и объявляли сигнал ракетной опасности. Спустя время выяснилось, что на подлёте к городу ПВО сбила несколько воздушных целей. По информации Минобороны РФ, ВСУ утром выпустили по региону 12 ракет — шесть ракет «Точка-У» и шесть ракет «Ольха».