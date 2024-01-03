Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В Белгороде объявили авиационную опасность. Соответствующее уведомление МЧС выпустило около полудня 3 января. Предупреждение актуально и для жителей Белгородского района.
Жителей просят оставаться по возможности дома и не подходить к окнам.
Дополнение: в 12:27 объявили отбой авиационной опасности.
Напомним, что ранним утром 3 января в Белгороде включали сирену и объявляли сигнал ракетной опасности. Спустя время выяснилось, что на подлёте к городу ПВО сбила несколько воздушных целей. По информации Минобороны РФ, ВСУ утром выпустили по региону 12 ракет — шесть ракет «Точка-У» и шесть ракет «Ольха».