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Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

В Сети появилось видео с извинениями от того, кто снял работу ПВО в Белгороде

В Белгороде нашли «слившего» работу ПВО парня?

3 января 2024, 08:38
Фото: 1MI

В Сети появилось видео с извинениями от того, кто снял работу ПВО в Белгороде

Молодой уроженец Забайкальского края утверждает, что опубликовал запись с работой ПВО в Сети по необдуманности. Действительно ли его задержали — подтверждения этой информации нет. МВД и ФСБ об этом ничего не сообщали.
Сюжет
Пво

В Сети сообщают, что в Белгороде якобы нашли молодого человека, опубликовавшего накануне видео с работой системы ПВО. Герой записи представился уроженцем Забайкальского края.

«Сегодня, 2 января, я по ошибке и необдуманности снял видео, на котором запечатлел на камеру нашу систему ПВО. Хочу принести извинения всей Российской Федерации и самое главное — жителям Белгородской области. Свою вину полностью признаю, готов понести за это полное наказание», — говорит парень на видео. Запись ранее появилась в Telegram-канале «Свободный — красный».

Действительно ли было задержание, точно не известно. Официально МВД и ФСБ ничего не сообщали.

Какое наказание грозит молодому человеку, тоже неизвестно.

Вечером 2 января мэр Белгорода Валентин Демидов попросил горожан не публиковать видео и фото «с последствиями обстрелов и в целом с СВО», чтобы этой информацией не воспользовался противник. Нарушение этого правила градоначальник приравнял к преступлению и предательству.

«Это предательство!» Мэр Белгорода попросил горожан не снимать фото и видео по СВО
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