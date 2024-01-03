В Белгороде нашли «слившего» работу ПВО парня?

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В Сети сообщают, что в Белгороде якобы нашли молодого человека, опубликовавшего накануне видео с работой системы ПВО. Герой записи представился уроженцем Забайкальского края.
«Сегодня, 2 января, я по ошибке и необдуманности снял видео, на котором запечатлел на камеру нашу систему ПВО. Хочу принести извинения всей Российской Федерации и самое главное — жителям Белгородской области. Свою вину полностью признаю, готов понести за это полное наказание», — говорит парень на видео. Запись ранее появилась в Telegram-канале «Свободный — красный».
Действительно ли было задержание, точно не известно. Официально МВД и ФСБ ничего не сообщали.
Какое наказание грозит молодому человеку, тоже неизвестно.
Вечером 2 января мэр Белгорода Валентин Демидов попросил горожан не публиковать видео и фото «с последствиями обстрелов и в целом с СВО», чтобы этой информацией не воспользовался противник. Нарушение этого правила градоначальник приравнял к преступлению и предательству.