В Белгороде нашли «слившего» работу ПВО парня?

В Сети появилось видео с извинениями от того, кто снял работу ПВО в Белгороде

Молодой уроженец Забайкальского края утверждает, что опубликовал запись с работой ПВО в Сети по необдуманности. Действительно ли его задержали — подтверждения этой информации нет. МВД и ФСБ об этом ничего не сообщали.