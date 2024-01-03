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Posted 3 января, 15:05

Published 3 января, 15:05

Modified 3 января, 15:07

Updated 3 января, 15:07

С дрона-камикадзе сбросили осколочный боеприпас на дом белгородцев

3 января 2024, 15:05

ВСУ обстреляли Муром в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Повреждения есть в одном частном доме. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Это не первая атака ВСУ на регион за сегодняшний день.

3 января ВСУ атаковали Муром в Шебекинском горокруге. По селу ударили дроном-камикадзе. С него сбросили осколочный боеприпас.

В результате повреждения есть в одном частном доме. В нём выбило окна и посекло фасад.

Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

За сегодняшний день ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область. Дважды обстрелян Грайворонский горокруг. После удара по Глотово жители трёх сёл на время остались без света. В Замостье же ВСУ атаковали магазин.

Утром 3 января дважды сработала ПВО в Белгороде и Белгородском районе. На подлёте к столице региона сбили несколько воздушных целей. Как уточнили в Минобороны РФ, ВСУ выпустили по региону 12 ракет — шесть ракет «Ольха» и шесть «Точек-У».

Кроме того, в результате обстрела села Солоти пострадала 14-летняя девочка. Есть разрушения в нескольких домах.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Муром#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе#Осколочный боеприпас
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