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Published Сегодня, 17:58

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Белгородец извинился за съёмку работы ПВО

«Готов понести наказание»: белгородец извинился за съёмку работы ПВО

3 января 2024, 17:58
Фото: Telegram-канал «Треугольник»

Белгородец извинился за съёмку работы ПВО

Житель Белгорода снял работу системы ПВО 2 января. Видео с извинениями опубликовали в Telegram-канале «Треугольник».

По информации источника, работу системы ПВО 2 января снял житель областного центра. На видео мужчина рассказал, что не осознавал последствий. За данное действие белгородец извинился перед всей Россией и своей областью, а также отметил, что за нарушение готов понести наказание.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с извинениями ещё от одного мужчины, который снял работу ПВО в Белгороде. Уроженец Забайкальского края утверждал, что опубликовал запись с работой ПВО по необдуманности.

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