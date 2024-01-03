«Готов понести наказание»: белгородец извинился за съёмку работы ПВО

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
По информации источника, работу системы ПВО 2 января снял житель областного центра. На видео мужчина рассказал, что не осознавал последствий. За данное действие белгородец извинился перед всей Россией и своей областью, а также отметил, что за нарушение готов понести наказание.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с извинениями ещё от одного мужчины, который снял работу ПВО в Белгороде. Уроженец Забайкальского края утверждал, что опубликовал запись с работой ПВО по необдуманности.