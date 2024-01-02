Нештатный сход боеприпаса с самолёта ВКС РФ произошёл над селом в Черноземье

На протяжении предыдущей недели приграничные регионы России подвергались обстрелам со стороны Украины. Наиболее серьезной атакой стало нападение на Белгород 30 декабря, в результате которого погибли 25 человек и еще 109 пострадали. Пострадали более 450 квартир в 60 многоквартирных домах и 12 частных домов. Власти Белгорода выплатят семьям погибших 3 миллиона рублей, а семьям пострадавших — 500 тысяч рублей.