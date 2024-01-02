Нештатный сход боеприпаса с самолёта ВКС РФ произошёл над селом в Черноземье

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
В селе Петропавловка Острогожского района Воронежской области произошел инцидент с боеприпасом. По обнародованным видеозаписям из социальных сетей, в результате взрыва жилые дома получили повреждения. На одной из улиц образовалась яма из-за падения снаряда. Расстояние от села Петропавловка до границы с Харьковской областью Украины составляет примерно 150 километров, а до Воронежа — 80 километров.
По информации Министерства обороны боеприпас упал в населенный пункт в результате нештатного схода с авиации ВКС. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил эту информацию и уточнил, что разрушения были зафиксированы в семи домах. Повреждены стёкла, крыши и несущие конструкции. Оперативная группа работает на месте происшествия для оценки ущерба.
Для безопасности жителей нескольких улиц села организовано временное размещение в специальных пунктах, в том числе в одном из пансионатов в Коротояке. Сразу после обеспечения безопасности проведут оценку причиненного ущерба.
На протяжении предыдущей недели приграничные регионы России подвергались обстрелам со стороны Украины. Наиболее серьезной атакой стало нападение на Белгород 30 декабря, в результате которого погибли 25 человек и еще 109 пострадали. Пострадали более 450 квартир в 60 многоквартирных домах и 12 частных домов. Власти Белгорода выплатят семьям погибших 3 миллиона рублей, а семьям пострадавших — 500 тысяч рублей.