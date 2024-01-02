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Posted Сегодня, 19:21

Published Сегодня, 19:21

Modified Сегодня, 19:23

Updated Сегодня, 19:23

На Белгородскую область надвигаются аномальные морозы

На Белгородскую область надвигаются аномальные морозы

2 января 2024, 19:21
Фото: Midjourney
Жителей Центрального федерального округа ожидает похолодание до -35 градусов, сообщает «Газета.Ру». По данным МЧС, столбики термометров в регионе опустятся до -13 градусов.
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Погода

3 января в регионах ЦФО ожидаются аномальные морозы. По данным МЧС России по Белгородской области, температура воздуха ночью опустится до -11…-16 градусов, днём ожидается до -8…-13 градусов. Ночью будет дуть северный ветер, днём восточный. Порывы ветра достигнут 10 м/с.

Во Владимирской, Тверской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях ожидается до -35 градусов мороза. В соседних Курской, Воронежской и Липецкой областях столбики термометров опустятся до -23 градусов мороза.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Белгород#Алина Харина#Морозы#Холодная погода
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