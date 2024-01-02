На Белгородскую область надвигаются аномальные морозы

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
3 января в регионах ЦФО ожидаются аномальные морозы. По данным МЧС России по Белгородской области, температура воздуха ночью опустится до -11…-16 градусов, днём ожидается до -8…-13 градусов. Ночью будет дуть северный ветер, днём восточный. Порывы ветра достигнут 10 м/с.
Во Владимирской, Тверской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях ожидается до -35 градусов мороза. В соседних Курской, Воронежской и Липецкой областях столбики термометров опустятся до -23 градусов мороза.