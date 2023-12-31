В кругу семьи: как белгородские чиновники встретят Новый год

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Новогодние каникулы ждут не только дети, но и взрослые. Кто-то предпочитает провести время с семьёй, а кто-то — отправиться в путешествие. Ранее глава региона Вячеслав Гладков запретил чиновникам отдыхать, пока они не заключат контракты на 2024 год. Чтобы узнать, строят ли всё-таки представители регионального правительства планы на продолжительные выходные, журналисты Бел.Ру сделали рассылку сообщений во «ВКонтакте» и поинтересовались у министров и руководителей ведомств, как они планируют провести каникулы и где будут встречать Новый год.
Начнём с тех, кто прочитал сообщение, но так и не ответил. Это:
Сообщения за неделю так и не прочитала заместитель губернатора области по внутренней политике Ольга Медведева. А министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Антоненко и вовсе не желает ни с кем вести переписку, поскольку закрыл возможность отправки ему сообщений.
С двумя чиновниками взаимодействие по данному вопросу происходило через их пресс-службы. Это министр по делам молодёжи Белгородской области Татьяна Киреева и врио министра экономического развития и промышленности области Максим Гусев. Однако в обозначенные сроки ответы так и не поступили.
Своими планами на новогодние каникулы с журналистами Бел.Ру поделились пять чиновников. Один из них — это министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Он рассказал, что всегда все продолжительные выходные и праздники находится на территории области, так как для медицинских работников — это время повышенной нагрузки.
Максимум — навещу родителей в родном селе и, если получится, покатаюсь с семьёй на лыжах на горнолыжной трассе в районе.
Андрей Иконников
Начальник управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко рассказала, что праздники проведёт в Белгороде со своей семьёй и друзьями.
О своих планах рассказала и министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина:
В планах — несколько дней провести в кругу семьи, а далее будем вместе с командой работать, много задач и планов.
Оксана Козлитина
Министр автомобильных дорог и транспорта области Сергей Евтушенко поделился, что каникулы проведёт на работе, а Новый год встретит дома с семьёй. Дома Новый год будет встречать и заместитель губернатора области Владимир Базаров.