В кругу семьи: как белгородские чиновники встретят Новый год

Новогодние каникулы ждут не только дети, но и взрослые. Кто-то предпочитает провести время с семьёй, а кто-то — отправиться в путешествие. Ранее глава региона Вячеслав Гладков запретил чиновникам отдыхать, пока они не заключат контракты на 2024 год. Чтобы узнать, строят ли всё-таки представители регионального правительства планы на продолжительные выходные, журналисты Бел.Ру сделали рассылку сообщений во «ВКонтакте» и поинтересовались у министров и руководителей ведомств, как они планируют провести каникулы и где будут встречать Новый год.