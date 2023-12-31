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Белгородские чиновники рассказали о планах на новогодние каникулы

В кругу семьи: как белгородские чиновники встретят Новый год

31 декабря 2023, 07:50
Фото: Midjourney

Белгородские чиновники рассказали о планах на новогодние каникулы

Журналисты Бел.Ру опросили представителей регионального правительства и узнали, как они планируют провести каникулы и где будут встречать Новый год. На контакт пошли не все чиновники.

Новогодние каникулы ждут не только дети, но и взрослые. Кто-то предпочитает провести время с семьёй, а кто-то — отправиться в путешествие. Ранее глава региона Вячеслав Гладков запретил чиновникам отдыхать, пока они не заключат контракты на 2024 год. Чтобы узнать, строят ли всё-таки представители регионального правительства планы на продолжительные выходные, журналисты Бел.Ру сделали рассылку сообщений во «ВКонтакте» и поинтересовались у министров и руководителей ведомств, как они планируют провести каникулы и где будут встречать Новый год.

Начнём с тех, кто прочитал сообщение, но так и не ответил. Это:

  • Дмитрий Гладский — первый заместитель губернатора Белгородской области;
  • Андрей Милёхин — министр образования Белгородской области;
  • Сергей Довгалюк — заместитель губернатора области;
  • Рустэм Зайнуллин — министр имущественных и земельных отношений области;
  • Андрей Мухартов — первый заместитель министра области;
  • Елена Батанова — министр социальной защиты населения и труда области;
  • Константин Курганский — министр культуры Белгородской области;
  • Наталья Жигалова — министр спорта Белгородской области;
  • Роман Татаринцев — министр природопользования области;
  • Алексей Ботвиньев — министр жилищно-коммунального хозяйства области.

Сообщения за неделю так и не прочитала заместитель губернатора области по внутренней политике Ольга Медведева. А министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Антоненко и вовсе не желает ни с кем вести переписку, поскольку закрыл возможность отправки ему сообщений.

С двумя чиновниками взаимодействие по данному вопросу происходило через их пресс-службы. Это министр по делам молодёжи Белгородской области Татьяна Киреева и врио министра экономического развития и промышленности области Максим Гусев. Однако в обозначенные сроки ответы так и не поступили.

Своими планами на новогодние каникулы с журналистами Бел.Ру поделились пять чиновников. Один из них — это министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Он рассказал, что всегда все продолжительные выходные и праздники находится на территории области, так как для медицинских работников — это время повышенной нагрузки.

Максимум — навещу родителей в родном селе и, если получится, покатаюсь с семьёй на лыжах на горнолыжной трассе в районе.
Андрей Иконников

Начальник управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко рассказала, что праздники проведёт в Белгороде со своей семьёй и друзьями.

О своих планах рассказала и министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина:

В планах — несколько дней провести в кругу семьи, а далее будем вместе с командой работать, много задач и планов.
Оксана Козлитина

Министр автомобильных дорог и транспорта области Сергей Евтушенко поделился, что каникулы проведёт на работе, а Новый год встретит дома с семьёй. Дома Новый год будет встречать и заместитель губернатора области Владимир Базаров.

Сколько дней белгородцы будут отдыхать на Новый год?
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#Белгородская область#Культура#Губернатор#Каникулы#Эксклюзив#Контракты#Чиновники#Социальная защита#Белгород#Кристина Семенчук
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