Жители Белгорода получают РСЧС-сообщения с просьбой спрятаться в укрытиях и не подходить к окнам.

В 10:35 31 декабря в Белгороде объявили ракетную опасность. Сообщения рассылают жителям города. Белгородцев просят остаться дома и не подходить близко к окнам. Напомним, ракетную опасность объявляли в Белгороде и при обстреле 30 декабря. Погибло 22 человека. Все подробности о событиях дня читайте в материалах Бел.Ру. Оперативно информация обновляется в нашем телеграм-канале. Дополнение. В 11:15 сигнал ракетной опасности отменён.