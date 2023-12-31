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Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность

31 декабря 2023, 07:40
Жители Белгорода получают РСЧС-сообщения с просьбой спрятаться в укрытиях и не подходить к окнам.

В 10:35 31 декабря в Белгороде объявили ракетную опасность. Сообщения рассылают жителям города.

Белгородцев просят остаться дома и не подходить близко к окнам.

Напомним, ракетную опасность объявляли в Белгороде и при обстреле 30 декабря. Погибло 22 человека.

Все подробности о событиях дня читайте в материалах Бел.Ру. Оперативно информация обновляется в нашем телеграм-канале.

Дополнение. В 11:15 сигнал ракетной опасности отменён.

#Евгений Грицков#Белгород
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