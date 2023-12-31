Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В 10:35 31 декабря в Белгороде объявили ракетную опасность. Сообщения рассылают жителям города.
Белгородцев просят остаться дома и не подходить близко к окнам.
Напомним, ракетную опасность объявляли в Белгороде и при обстреле 30 декабря. Погибло 22 человека.
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Дополнение. В 11:15 сигнал ракетной опасности отменён.