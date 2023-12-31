Следы Царицына и наследие Сталина: чем интересен Центральный район Волгограда

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Центральный район — самый маленький и между тем самый исторически-насыщенный уголок Волгограда. Площадь в 11 кв. километров населяют немногим больше 84 тысяч человек.
Именно отсюда начинался Царицын, тогда еще не разделенный на районы, маленький, деревянный, провинциальный. Здесь, вдоль Волги и впадающей в нее реки Царицы селились жители.
Вплоть до конца XIX столетия Царицын находился в тени более крупных городов. В 1708 году он был приписан к Казанской губернии, в 1719 — к Астраханской, а с 1773-го — к Саратовскому наместничеству.
До XX века Царицын был неделим, хотя к нему прирастали все новые территории. Первые шаги по разделению города были предприняты в начале 1920-х годов. Датой «рождения» Центрального района, как административной единицы, можно считать 2 апреля 1935 года. Тогда в Сталинграде было создано четыре районных совета: Ворошиловский, Кировский, Дзержинский и Ерманский. Последний стал основой формирования современного Центрального района.
Спустя 13 лет, в 1948 году, Ерманский район был переименован в Сталинский — это наименование проживет недолго. Уже 1961 году район получит свое нынешнее название Центральный, а следом будет переименован и сам город.
Центральный район, в первую очередь его историческая часть, за последние годы существенно преобразилась. В центре города много скверов, бульваров и парков, как совсем новых, так и реконструированных исторических.
Конечно, главной точкой притяжения района и всего города является Мамаев курган. К Чемпионату мира по футболу у подножия мемориального комплекса был разбит парк «Победы». Здесь перед гостями открывается вид на «Волгоград Арену» — лучший стадион мира в 2018 году по версии международного портала StadiumDB. А на всем протяжении парка хорошо просматривается скульптура «Родина-мать зовет!».
Парк интересен большим плоскостным фонтаном и аркой, составляющими единую светозвуковую композицию. Еще здесь есть спортивная площадка, беговые дорожки, информационные стенды, содержащие интересные факты из истории города, аллея деревьев, высаженная делегациями из разных стран.
По правую сторону от стадиона расположен Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО). Сейчас это главный парк аттракционов в Волгограде. Доминанта ЦПКиО — огромное 50-метровое колесо обозрение, откуда открывается замечательный вид на Волгу, стадион и парк.
Здесь приятно и просто прогуляться: территория парка усеяна интересными скульптурами, тенистыми уголками, есть даже два искусственных озера. А еще в ЦПКиО проводятся крупные фестивали и, почти каждые выходные, праздничные мероприятия.
Аллея Героев — главный бульвар города, расположенный в самом его сердце. Она начинается со сквера на площади Павших Борцов и ведет к набережной 62-й Армии. Площадь и Аллею обрамляет архитектурный ансамбль зданий послевоенной постройки.
Над сквером возвышается памятник-обелиск защитникам Сталинграда и Красного Царицына. Находится здесь и знаменитый 80-летний тополь, высаженный после окончания Сталинградской битвы.
За проспектом им. Ленина начинается Аллея Героев. Одним из основных элементов в архитектурном ансамбле бульвара являются стелы Героев Советского Союза. На них увековечены имена 127 Героев Советского Союза, защищавших Сталинград. Памятник был открыт 8 мая 1985 года, к 40-летию Победы.
И сквер на площади Павших Борцов и Аллея Героев излюбленное место прогулок горожан и туристов. Здесь много зелени, скамеек, симпатичных заведений и сувенирных магазинов. В начале 2023 года Аллея Героев преобразилась — теперь здесь установлены аутентичные советские фонари, скамейки-диваны, появилась новая подсветка дорожек и мемориала, а также интересные световые инсталляции.
Набережная имени 62-й Армии поделена на две террасы — верхнюю и нижнюю. Верхняя часть является единым с историческим центром архитектурным пространством. Главным украшением набережной считается центральная лестница, которую венчают помпезные пропилеи.
Если двигаться дальше, в сторону Аллеи Героев, то нас встретит фонтан «Искусство». Он был установлен в 1957 году и первоначально именовался «фонтаном Дружбы». Композиция представляет собой скульптуры трех девушек, танцующих в народных костюмах. Считается, что на создание такого фонтана скульптора Сергея Алешина и архитектора Василия Шалашова вдохновил известный танцевальный ансамбль «Березка».
В 2019 году здесь завершилась масштабная реконструкция. Появился плоскостной фонтан, парковые качели, пруд с рыбками, удобные скамейки-диваны и густые газоны. А еще здесь находится скульптура волгоградского художника-импрессиониста Виктора Лосева, который в 70-е годы прошлого века нередко выбирался на Центральную набережную и зарисовывал сценки из повседневной жизни мирного Волгограда.
Нижняя терраса набережной уже более современная. Совсем недавно вместо прогулочной аллеи здесь были неухоженные заросли. Теперь же — мощенные дорожки и фонтаны.
Пожалуй, главная достопримечательность нижней террасы и новая визитная карточка Волгограда — амфитеатр. Здесь во время крупных городских празднеств проводятся концерты. Все остальное время амфитеатр выступает смотровой площадкой, откуда открываются чудесные виды на Волгу и набережную.
Еще одна точка притяжения — бронекатер БК-31, который в годы Сталинградского сражения выполнял боевые задачи, а также переправлял мирных жителей и раненых солдат на другой берег Волги. Со дна реки его подняли в ноябре 2017 года и после реставрационных работ поместили в стеклянный саркофаг. Сейчас он является частью мемориального комплекса, посвященного морякам Волжской военной флотилии.
В старейшем парке города — в Комсомольском саде — пытливый путешественник встретит старые фонарные столбы со следами от пуль и снарядов, дореволюционные люки и несколько довоенных зданий, включая знаменитый «Дом с лебедями». Здесь же, у стен НЭТа стоит старейший памятник города — бронзовый бюст Н. В. Гоголя, уже позеленевший за свою более чем столетнюю историю.
Сейчас Комсомольский сад — одно из любимейших мест отдыха горожан. Здесь приятно прогуливаться, есть уютные кафе и интересные фотозоны. Например, здесь установлен памятник первому в Царицыне трамваю. Он представляет собой воссозданный трамвайный вагон серии Х, который в свое время курсировал по улицам Сталинграда.
Через улицу от Комсомольского сада находится сквер Строителей. До недавнего времени он носил название Сурский по одноименной улице, которая пролегала здесь в царицынские времена.
Новое название сквер получил не случайно. Концептуально общественное пространство посвящено строителям и архитекторам города трех эпох — царицынской, сталинградской и волгоградской.
Украсили сквер четыре небольшие скульптуры архитектурных символов города: Александро-Невский храм, Царицынская Каланча, Сталинградский универмаг и Зал Воинской славы. А его главной доминантой стала бронзовая скульптура, изображающая архитектора, начальника стройки и рабочего-строителя. Композиция также служит фонтаном: из ее основания бьет небольшой водопад.
Конечно, это не все скверы и парки Центрального района, а лишь самые основные. Стоит также упомянуть Александровский сад, разбитый рядом с Александро-Невским храмом, скверы Симбирцева, Пушкина и 8-го марта, а также бульвар Карла Маркса. Кроме того, прямо сейчас на ул. 7-й Гвардейской строится парк «Мы вместе», который будет посвящен новым регионам России.
Невзирая на многократные перестройки довоенного и военного времени в Центральном районе сохранилось огромное количество уникальных памятников архитектуры и истории. Всего на этой совсем уж небольшой территории расположено 165 объектов культурного наследия. Впрочем, немало здесь достопримечательностей, которые по тем или иным причинам не были включены в реестр охраняемых объектов, хотя вполне этого заслуживают.
Дореволюционных строений в Волгограде сохранилось немного, причем многие из них в послевоенное время оказались в тени высоких сталинских исполинов. На этом фоне выделяется Здание Первой пожарной части Царицына. Яркое, резное и высокое оно заметно выделяется среди более спокойных советских зданий. Сейчас каланча является символом эпохи старого Царицына.
Она расположена в центре города в Комсомольском саду. Каланча была построена в 1897 году и в свое время являлась самым высоким зданием в городе. Во время Сталинградской битвы каланчу разобрали, так как та была слишком приметной координатой для вражеских войск. Свой первоначальный облик пожарная часть приобрела только в конце 1990-х годов.
В наши дни на каланчу водят экскурсии, откуда гостям города открывается живописная панорама на исторический центр с 45-метровой высоты.
Уникальная для Волгограда история произошла с сохранившимся до наших дней пивным складом на ул. 10-й Дивизии НКВД, 5а. В дореволюционное время здесь располагался целый комплекс складов Жигулёвского пивоваренного завода.
После войны здание уцелело, хотя кирпичная кладка по сей день хранит следы ожесточенных сражений. Несколько лет назад неравнодушный бизнесмен за собственные средства отреставрировал памятник. Сейчас в здании создан многофункциональный креативный кластер «Лофт 1890». В его стенах проводятся лекции, кинопоказы и творческие выступления. Там же работают кофейни и бары.
Сохранился в Волгограде и Католический храм 1899 года постройки. Здание было отстроено из жженого кирпича в псевдоготическом стиле. К 1917 году царицынский католический приход насчитывал уже 600 человек.
После установления в городе советской власти храм закрыли. В 1935 году здесь разместилась школа, затем — клуб железнодорожников им. Жданова. Верующим полуразрушенный храм вернули лишь в 90-х годах прошлого века. После реставрации костел освятили в честь святого Николая Мирликийского.
Дошли до наших дней единичные царицынские особняки. После войны город отстраивали по новому генеральному плану, так что те дореволюционные здания, которым повезло пережить войну, прячутся ныне во дворах и на второстепенных переулках.
На ул. Ленина, 13 стоит с виду неприметный жилой дом — на самом же деле единственное здание в городе с сохранившимися кованными воротами. Совсем рядом в переулке запрятана бывшая частная женская гимназия Стеценко с интересными резными кирпичными наличниками и балконом. Сейчас здесь расположена музыкальная школа №1.
На углу улицы Комсомольской, 4 стоит одна из красивейших дореволюционных построек — дом братьев Серебряковых. Они были одними из крупнейших предпринимателей и меценатов Царицына, активно занимались благоустройством города и просвещением горожан. Особняк, который принадлежал семье, отличается торжественным внешним видом: скругленным фасадом, резным угловым балконом, и люкарнами. В обозримом будущем памятник планируют отреставрировать, а территорию рядом с ним благоустроить.
Образ Волгограда неразрывно связан со Сталинской архитектурой, которую турист ожидает здесь увидеть наравне с мемориальными комплексами. И эти ожидания вполне естественно претворяются в жизнь.
Сердцем города считается площадь Павших Борцов, которую обрамляет ансамбль послевоенных сталинок. К наиболее примечательным сооружениям можно отнести гостиницу «Волгоград», построенную на фундаменте первой гостиницы Царицына «Столичные номера».
На проспект Ленина выходит здание Высшей партийной школы — ныне главный корпус Волгоградского медуниверситета. Оно было построено в 1950–1953 годах по проекту известных архитекторов Василия Симбирцева и Ефима Левитана. В 1951 году за этот проект они были удостоены Сталинской премии.
С противоположенной стороны на площадь смотрит послевоенная пристройка к зданию легендарного сталинградского универмага, в подвале которого пленили командующего немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Сейчас здесь открыт музей «Память», посвященный событиям 80-летней давности.
Обязательна к посещению улица Советская, застроенная выдающимися образцами сталинского ампира. И, конечно, нельзя не прогуляться по улице Мира — одной из первых восстановленных в послевоенном Сталинграде. На всем ее протяжении находятся выдающиеся с архитектурной точки зрения здания: дом с лебедями, Волгоградский институт искусств им. П. А. Серебрякова, новый экспериментальный театр (НЭТ), жилые дома №13, 12, 21 и 26.
Венчает улицу Мира здание планетария, купол которого украшен скульптурой Веры Мухиной. Планетарий стал подарком тружеников Германской Демократической Республики советскому народу в преддверии 70-летия Сталина. Он стал третьим планетарием в СССР после Москвы и Киева.
Волгоградская эпоха в истории города начинается в 1961 году вместе с его переименованием. Именно в течение этих 62 лет формировался тот облик Волгограда, каким мы видим его сегодня.
В 1967 году торжественно был открыт мемориальный комплекс на Мамаевом кургане — ныне главная достопримечательность города, входящая в «Семь чудес России». Мемориал посвящен защитникам Отечества, проливавшим кровь на сталинградской земле.
Местом строительства комплекса неспроста выбрали именно Мамаев курган. Здесь шли самые ожесточенные бои на протяжении 135 дней. Сейчас на вершине кургана захоронены 34 505 советских воинов.
Частью историко-мемориального комплекса «Сталинградская битва» является одноименный музей-панорама. Здесь выставлены фотографии, документы, личные вещи участников Сталинградской битвы, а также многочисленные подарки городу со всех уголков земли, в том числе и знаменитый меч короля Георга VI.
Строительство музея завершилось в 1985 году. Над проектом здания работали народный архитектор СССР Вадим Масляев и главный конструктор Эдуард Темников. В результате Волгоград обрел уникальное архитектурное сооружение, прекрасно дополняющее панораму города с реки.
Буквально напротив музея-панорамы находится легендарный Дом Павлова, в котором в течение 58 дней героически держала оборону группа советских бойцов под руководством старшего сержант Павлова.
Нельзя не упомянуть самую известную волгоградскую достопримечательность — метротрам. В 70-х годах прошлого века все острее вставал вопрос с транспортной доступностью. Решением назревающей транспортной проблемы могло бы стать строительство метро, но Волгограду с его небольшим населением в 800 тысяч человек оно было не положено. Так родился симбиоз трамвая и метро.
Первый подземный вагон отправился в путь в 1984 году. А в 2011 году маршрут был протянут ещё на три подземных станции. Сейчас длина СТ составляет 17,3 км, из которых 3,5 км проходят под землей. В 2012 году журнал «Forbes» включил волгоградский метротрам в список «12 самых интересных трамвайных маршрутов мира». Там он вполне заслужено занял 4-ю строчку.
Центральный район является сердцем Волгограда, хранящим в металле и камне его самобытную историю. Именно здесь когда-то зародился наш город и именно отсюда стоит начать его изучение.
К тому же, Центральный район располагает огромным количеством отелей и хостелов, ресторанов и кафе. А еще здесь отличная транспортная доступность — буквально до всех названных достопримечательностей можно дойти пешком или доехать за 10-15 минут.
Материал опубликован в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023».