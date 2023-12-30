Сергиенко, рост цен и изменения в маршрутах автобусов: жизнь Белгорода до обстрела

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
В Белгородский областной суд поступила апелляционная жалоба защиты бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко на продление меры пресечения. Суд отказал в удовлетворении жалобы. Ранее защита заявляла о плохом состоянии здоровья бывшего мэра. Отметим, что это уже вторая апелляционная жалоба.
После новогодних праздников в Свердловском суде продолжат рассматривать дело. Напомним, что Александра Сергиенко подозревают в семи эпизодах получения взятки. По данным следствия, чиновник мог получить взяток на 50 млн рублей. Во время предыдущего слушания дела бывший мэр Старого Оскола находился в областной больнице. Там он проходил комплексное обследование для повторной апелляции.
Бел.Ру выяснило, что за месяц в Белгородской области подорожал ряд продуктов. Известно, что цены на огурцы выросли больше, чем на яйца. Также подорожали свинина, репчатый лук, подсолнечное масло, молоко, сыры и т. д.
Как сообщили редакции в областном правительстве, основная причина роста цен — увеличение затрат производителей. Также на рост повлиял спрос от потребителей и сезонный фактор. В том числе на изменение себестоимости производства влияет изменение ключевой ставки Банка России. Это, в свою очередь, влечёт удорожание кредитных продуктов производителей.
Подробнее о том, какие товары подорожали и что на это повлияло читайте в нашем материале.
С 1 января 2024 года в работу общественного транспорта Белгорода и района будут внесены изменения. К Юго-Западным микрорайонам 2.1, 2.2 и 2.4/2.5 запустят шесть маршрутов. Они будут возить пассажиров к ж/д вокзалу и аэропорту. Помимо этого, будет введён новый маршрут №137, который будет ходить по следующему пути: «Энергомаш — сады „Смородинка“ — Шагаровка».
Изменится путь следования 21 автобуса, на 16 маршрутах добавят автобусы. Кроме того, на двух маршрутах будут курсировать большие автобусы вместо средних и малых — изменения ждут маршруты №2 и №102. Также в новом году задействуют 14 новых остановок.
Перевозкой пассажиров будут заниматься шесть компаний. Среди них ЕТК, «Белгородский пассажирский транспорт», «Маршрут», «Городские пассажирские перевозки», «Экспресс-автологистик». С компаниями заключили 41 контракт. Больше всего контрактов было заключено с организацией «Маршрут», «Авитомиг» и ЕТК.
Белгородская область в итоговом рейтинге регионов России заняла 14-е место. Область набрала 58,8 балла. Показатель рассчитывался по качеству жизни в регионе, материальному благополучию населения, социально-экономическому положению, рынку труда, научно-технологическому развитию и уровню ЗОЖ среди местных жителей.
Отметим, что Белгородская область оказалась в рейтинге выше своих соседей в Черноземье. Так, Воронежская область заняла 16-е место (58,5 балла), Липецкая область — 25-е место (54 балла), Курская область — 33-е место (52 балла), а Тамбовская область оказалась на 48-м месте (47,4 балла).
В лидерах оказалась Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Стоит отметить, что по итогам 2022 года Белгородская область занимала 12-е место в рейтинге.
УФАС России совместно с работниками регионального ведомства провели внеплановую проверку одного из белгородских производителей яиц. Сообщалось, что специалисты ведомства осмотрели кабинеты и изъяли документы. Сейчас документы изучают и анализируют.
Известно, что аналогичная проверка прошла не только в Белгородской области, но и более чем в десяти регионах России.
Ранее антимонопольщики уже провели мониторинг цен и проверили производителей. Если УФАС обнаружит нарушения, будут приняты меры антимонопольного реагирования.