Сергиенко, рост цен и изменения в маршрутах автобусов: жизнь Белгорода до обстрела

С 1 января 2024 года в работу общественного транспорта Белгорода и района будут внесены изменения. К Юго-Западным микрорайонам 2.1, 2.2 и 2.4/2.5 запустят шесть маршрутов. Они будут возить пассажиров к ж/д вокзалу и аэропорту. Помимо этого, будет введён новый маршрут №137, который будет ходить по следующему пути: «Энергомаш — сады „Смородинка“ — Шагаровка».