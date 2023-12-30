РИА «Новости»: после атаки на Белгород пострадали 25 человек, пятеро погибли

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В Белгороде в результате атаки ВСУ погибли пятеро человек. Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. По информации источника, пострадали 25 человек.
Официального подтверждения нет. Губернатор Вячеслав Гладков ранее заявил, что погибли двое детей.
Также стало известно, что после прилётов в МЧС поступили сообщения о десяти пожарах. Все возгорания ликвидированы.
Центр Белгорода попал под мощный обстрел в районе 15:00. Есть попадания в жилой сектор. В городе объявляли ракетную опасность, её уже отменили.