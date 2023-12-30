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Скорая

РИА «Новости»: после атаки на Белгород пострадали 25 человек, пятеро погибли

30 декабря 2023, 13:44
Фото: 1MI
Скорая
Информацию СМИ приводит со ссылкой на собственные источники. Официального подтверждения от властей пока не было. Всего после происшествия поступила информация о десяти пожарах. Возгорания ликвидированы.

В Белгороде в результате атаки ВСУ погибли пятеро человек. Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. По информации источника, пострадали 25 человек.

Официального подтверждения нет. Губернатор Вячеслав Гладков ранее заявил, что погибли двое детей.

Также стало известно, что после прилётов в МЧС поступили сообщения о десяти пожарах. Все возгорания ликвидированы.

Центр Белгорода попал под мощный обстрел в районе 15:00. Есть попадания в жилой сектор. В городе объявляли ракетную опасность, её уже отменили.

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