Минобороны об атаке ВСУ на Белгород: Это преступление не останется безнаказанным

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
По Белгороду 30 декабря ударили двумя ракетами «Ольха» и чешскими реактивными снарядами РСЗО Vampire. ПВО перехватила ракеты и большую часть снарядов. Однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитой «Ольхи» попали по городу.
В Минобороны назвали произошедшее попыткой ВСУ отвлечь внимание от поражений на фронте. В военном ведомстве заверили, что удар не останется безнаказанным.
В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжёлыми. Подчёркиваем, что Вооружённые силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным.
Минобороны РФ
По информации МЧС к 18:00, в Белгороде погибли 14 человек, двое из них — дети. Ранены 108 человек. В это число вошли 15 детей.