Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Последствия обстрела Белгорода

Минобороны об атаке ВСУ на Белгород: Это преступление не останется безнаказанным

30 декабря 2023, 15:26
Фото: Bel.ru
Последствия обстрела Белгорода

В Минобороны прокомментировали удар ВСУ по Белгороду

По информации военного ведомства, по городу били двумя ракетами «Ольха» и реактивными снарядами РСЗО «Vampire». Несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по Белгороду.

По Белгороду 30 декабря ударили двумя ракетами «Ольха» и чешскими реактивными снарядами РСЗО Vampire. ПВО перехватила ракеты и большую часть снарядов. Однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитой «Ольхи» попали по городу.

В Минобороны назвали произошедшее попыткой ВСУ отвлечь внимание от поражений на фронте. В военном ведомстве заверили, что удар не останется безнаказанным.

В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжёлыми. Подчёркиваем, что Вооружённые силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным.
Минобороны РФ

По информации МЧС к 18:00, в Белгороде погибли 14 человек, двое из них — дети. Ранены 108 человек. В это число вошли 15 детей.

Обстрел Белгорода: что произошло 30 декабря
Узнать подробнее
Читайте также:
Двое детей погибли при обстреле Белгорода со стороны УкраиныПовреждены четыре частных дома: под обстрел попал город ШебекиноДом белгородцев пострадал при обстреле ВСУ
#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Снаряды#Инна Рогова#Белгород#Минобороны#Обстрел#Ракеты#СВО#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Гладков об атаке на Белгород: Это самые тяжёлые последствия обстрелов за два года
Сегодня, 17:04
Песков: Путин в курсе атаки ВСУ на Белгород
Сегодня, 14:26
Россия запросила заседание в ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду
Сегодня, 16:15
Четверо детей находятся в тяжёлом состоянии после удара ВСУ по Белгороду
Сегодня, 16:00
Обстрел Белгорода: что произошло 30 декабря
Сегодня, 13:15