Что будет с новогодними мероприятиями после трагедии в Белгороде?

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
В Белгороде после произошедшей трагедии решено отменить все массовые мероприятия. Их не будет не только в столице региона, но и в Яковлевском горокруге и ещё девяти приграничных районах.
Чиновники белгородского правительства тем временем перешли на круглосуточный режим работы. «Мы все находимся на рабочих местах и занимаемся ликвидацией последствий», — заверил глава региона.
Напомним, что в результате атаки на Белгород пострадали более 100 человек. Погибли 14 мирных жителей, трое из них — дети.
Разрушения есть в 22 многоквартирных домах, жителям предложили на время переехать в ПВР. Ущерб понесли также коммерческие объекты. Повреждено более 100 машин, большая часть — сгорела.