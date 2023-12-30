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Published Сегодня, 17:14

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Updated Сегодня, 17:16

Гладков озвучил решение по массовым мероприятиям после трагедии в Белгороде

Что будет с новогодними мероприятиями после трагедии в Белгороде?

30 декабря 2023, 17:14
Фото: 1MI

Гладков озвучил решение по массовым мероприятиям после трагедии в Белгороде

Массовые мероприятия решено отменить на территории Белгорода и ещё десяти муниципалитетов. Губернатор тем временем заявил, что правительство переходит на круглосуточный режим работы.

В Белгороде после произошедшей трагедии решено отменить все массовые мероприятия. Их не будет не только в столице региона, но и в Яковлевском горокруге и ещё девяти приграничных районах.

Чиновники белгородского правительства тем временем перешли на круглосуточный режим работы. «Мы все находимся на рабочих местах и занимаемся ликвидацией последствий», — заверил глава региона.

Напомним, что в результате атаки на Белгород пострадали более 100 человек. Погибли 14 мирных жителей, трое из них — дети.

Разрушения есть в 22 многоквартирных домах, жителям предложили на время переехать в ПВР. Ущерб понесли также коммерческие объекты. Повреждено более 100 машин, большая часть — сгорела.

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