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Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Смертельное ДТП в Белгородской области

В лобовом столкновении иномарок под Белгородом погиб человек, ещё шестеро пострадали

29 декабря 2023, 14:54
Фото: кадр из видео белгородской ГИБДД
Смертельное ДТП в Белгородской области

Белгородская полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП

Авария произошла днём 29 декабря — столкнулись Hyundai и Geely. Погиб водитель второй иномарки. Второй автомобилист пострадал, сообщили в региональном управлении МВД. Травмированы также пятеро пассажиров.
Сюжет
ДТП

На трассе Белгород — М4 «Дон» в лобовом столкновении сошлись Hyundai и Geely. Авария произошла в 14:20 между Весёлым и Бирючом в Красногвардейском районе.

По предварительным данным УМВД, водитель Geely выехал на встречку. Мужчина 1961 года рождения, который был за рулём, погиб на месте.

В аварии пострадали ещё шесть человек — два пассажира Geely, а также водитель и три пассажира Hyundai. У них травмы разной степени тяжести.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

В ещё одном ДТП в Белгороде 29 декабря пострадала пассажирка автобуса. Полиция назначила административное расследование.

Следком в свою очередь заинтересовался аварией в Губкине. Там произошло ДТП с участием микроавтобуса. Есть пострадавшие.

Смертельное ДТП в Белгородской области
Видео: Белгородская ГИБДД
Погиб человек: под Белгородом выясняют подробности жёсткого ДТП с КамАЗом
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