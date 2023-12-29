В лобовом столкновении иномарок под Белгородом погиб человек, ещё шестеро пострадали

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
На трассе Белгород — М4 «Дон» в лобовом столкновении сошлись Hyundai и Geely. Авария произошла в 14:20 между Весёлым и Бирючом в Красногвардейском районе.
По предварительным данным УМВД, водитель Geely выехал на встречку. Мужчина 1961 года рождения, который был за рулём, погиб на месте.
В аварии пострадали ещё шесть человек — два пассажира Geely, а также водитель и три пассажира Hyundai. У них травмы разной степени тяжести.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
В ещё одном ДТП в Белгороде 29 декабря пострадала пассажирка автобуса. Полиция назначила административное расследование.
Следком в свою очередь заинтересовался аварией в Губкине. Там произошло ДТП с участием микроавтобуса. Есть пострадавшие.