В белгородской полиции наградили победителей творческих конкурсов

«Я всегда мечтала стать полицейским, надеть эту форму, погоны. Даже сдала документы на юридический факультет в один из белгородских вузов. Но в итоге выбрала журналистику. Сейчас, когда выезжаю на очередной рейд вместе с сотрудниками УМВД, всегда представляю себя на их месте. Тем более, есть очень много пересечений с нашей профессией, например, ненормированный рабочий день, когда подолгу не видишь семью, но, несмотря на это, хранишь верность своему жизненному выбору», — рассказала Наталья Вдовиченко.