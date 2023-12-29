В белгородской полиции наградили победителей творческих конкурсов

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа» проводится среди детей от 6 до 14 лет, которые при помощи разнообразных материалов (бумаги, картона, фанеры, дерева, стекла, глины и многих других) делают поделки, игрушки и тематические композиции на правоохранительную тематику, иллюстрирующие работу сотрудников различных подразделений органов внутренних дел.
В региональном этапе участвовали 73 юных белгородцев. Лауреатами стали:
В региональном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка МВД России «Мои родители работают в полиции» приняли участие более 80 ребят — детей сотрудников органов внутренних дел. Рисунки победителей представили Белгородскую область в финале Всероссийского конкурса.
В итоге, лауреатами стали 7-летний Никита Каленбет, 11-летний Артём Рощупкин и 12-летняя София Павленко. В номинации, посвящённой ветеранам органов внутренних дел России, преемственности поколений и патриотическому воспитанию молодёжи, лучшей признали работу 11-летней Вероники Макаренко — дочери участкового ОМВД России по Ровеньскому району, лейтенанта полиции Дмитрия Макаренко.
Также на заседании совета заместитель начальника областного управления МВД Александр Коробейников и помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник наградили лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса «Щит и перо». Он проводится Министерством внутренних дел России с 2002 года.
В этом году от представителей различных СМИ поступило 40 заявок. Лауреатами в номинации «Честь. Долг. Мужество» стали главный редактор газеты «Победа» Яковлевского горокруга Олег Размоскин и редактор отдела новостей РТТ «9 канал. Старый Оскол» Лариса Ульяненко.
В номинации «Меняемся вместе» победителями стали заведующая отделом социальных проблем газеты «Знамя» Белгородского района Дина Абрамова и ведущая программ ГТРК «Белгород» Юлия Мигунова.
Лауреатами в номинации «Полиция доверия» стали корреспондент газеты «Белгородские известия» Алексей Стопичев и специальный корреспондент «ТРК „Мир Белогорья“» Наталья Вдовиченко.
«Я всегда мечтала стать полицейским, надеть эту форму, погоны. Даже сдала документы на юридический факультет в один из белгородских вузов. Но в итоге выбрала журналистику. Сейчас, когда выезжаю на очередной рейд вместе с сотрудниками УМВД, всегда представляю себя на их месте. Тем более, есть очень много пересечений с нашей профессией, например, ненормированный рабочий день, когда подолгу не видишь семью, но, несмотря на это, хранишь верность своему жизненному выбору», — рассказала Наталья Вдовиченко.
Наталья стала лауреатом этого конкурса впервые. На конкурс она представила несколько репортажей, лучшим был признан сюжет, посвящённый истории белгородских участковых.
«Около шести лет совместно с УВМД области фонд „Поколение“ проводит творческие конкурсы. И в очередной раз мы поражаемся, какие талантливые дети растут в семьях наших защитников правопорядка, какие великолепные рисунки они подготовили — жюри было трудно выбрать из лучших самые лучшие. Конкурс „Щит и перо“ очень дорог нам, так как это оценка журналистских работ от профессионального сообщества. Здесь нет формального подхода, всегда будет найдена изюминка, выбор которой будет мотивировать участников на новые творческие свершения», — отметил Алексей Мирошник.