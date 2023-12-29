В Белгородской области полицейский обезоружил пьяного мужчину с гранатой

В ОМВД России по Белгородскому району поступило сообщение о том, что в селе Шишино возле магазина находится мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Участковый прибыл по указанному адресу. Увидев полицейского, мужчина достал из кармана похожий на гранату предмет и попытался выдернуть чеку. Полицейский мгновенно среагировал — обезоружил злоумышленника, задержал его и сообщил о произошедшем в дежурную часть.