В Белгородской области полицейский обезоружил пьяного мужчину с гранатой

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
В ОМВД России по Белгородскому району поступило сообщение о том, что в селе Шишино возле магазина находится мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Участковый прибыл по указанному адресу. Увидев полицейского, мужчина достал из кармана похожий на гранату предмет и попытался выдернуть чеку. Полицейский мгновенно среагировал — обезоружил злоумышленника, задержал его и сообщил о произошедшем в дежурную часть.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Взрывотехники регионального Управления Росгвардии идентифицировали изъятый предмет как ручную гранату Ф-1. Назначена экспертиза.
Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции. Также известно, что злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Было возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ. Мужчину заключили под стражу.