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В Белгородской области полицейский обезоружил пьяного мужчину с гранатой

В Белгородской области полицейский обезоружил пьяного мужчину с гранатой

29 декабря 2023, 16:16
Фото: 1MI
Инцидент произошёл в селе Шишино. Мужчина достал из кармана гранату и попытался выдернуть чеку. Участковый обезоружил злоумышленника и задержал. Подробности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ОМВД России по Белгородскому району поступило сообщение о том, что в селе Шишино возле магазина находится мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Участковый прибыл по указанному адресу. Увидев полицейского, мужчина достал из кармана похожий на гранату предмет и попытался выдернуть чеку. Полицейский мгновенно среагировал — обезоружил злоумышленника, задержал его и сообщил о произошедшем в дежурную часть.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Взрывотехники регионального Управления Росгвардии идентифицировали изъятый предмет как ручную гранату Ф-1. Назначена экспертиза.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции. Также известно, что злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Было возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ. Мужчину заключили под стражу.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Уголовное дело#Участковый#Белгород#Алина Харина#Граната
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