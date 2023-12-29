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Автобус

В Белгороде организовали административное расследование из-за ДТП с автобусом

29 декабря 2023, 09:40
Фото: 1MI
Автобус

В Белгороде пассажирка автобуса пострадала в ДТП с иномаркой

Травмирована 45-летняя женщина. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранительные органы. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

В Белгороде произошла авария с участием общественного транспорта. В ДТП пострадала 45-летняя пассажирка автобуса. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

29 декабря около 7:10 35-летняя женщина за рулём автобуса ЛиАЗ ехала по проспекту Богдана Хмельницкого. По предварительным данным, она не рассчитала безопасную дистанцию и врезалась в двигавшуюся впереди иномарку. За рулём машины был 47-летний водитель.

В ДТП пострадала пассажирка автобуса. По факту происшествия назначили административное расследование.

Ранее следователей заинтересовала авария с пострадавшими пассажирами маршрутки в Губкине. Водитель микроавтобуса выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил дорогу другому автомобилисту. В результате столкновения травмы получили двое пассажиров общественного транспорта.

ДТП с пострадавшими в автобусе белгородцами заинтересовало следователей
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#Город#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Пассажир#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Пострадавшая
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