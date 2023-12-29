В Белгороде организовали административное расследование из-за ДТП с автобусом

29 декабря около 7:10 35-летняя женщина за рулём автобуса ЛиАЗ ехала по проспекту Богдана Хмельницкого. По предварительным данным, она не рассчитала безопасную дистанцию и врезалась в двигавшуюся впереди иномарку. За рулём машины был 47-летний водитель.