В Белгороде организовали административное расследование из-за ДТП с автобусом

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
В Белгороде произошла авария с участием общественного транспорта. В ДТП пострадала 45-летняя пассажирка автобуса. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.
29 декабря около 7:10 35-летняя женщина за рулём автобуса ЛиАЗ ехала по проспекту Богдана Хмельницкого. По предварительным данным, она не рассчитала безопасную дистанцию и врезалась в двигавшуюся впереди иномарку. За рулём машины был 47-летний водитель.
В ДТП пострадала пассажирка автобуса. По факту происшествия назначили административное расследование.
Ранее следователей заинтересовала авария с пострадавшими пассажирами маршрутки в Губкине. Водитель микроавтобуса выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил дорогу другому автомобилисту. В результате столкновения травмы получили двое пассажиров общественного транспорта.