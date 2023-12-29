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Published Сегодня, 12:33

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В 2023 году белгородцы покупали смартфоны намного чаще, чем за последние 5 лет

В 2023 году белгородцы покупали смартфоны намного чаще, чем за последние 5 лет

29 декабря 2023, 12:33
Фото: 1MI
Цифровая экосистема МТС проанализировала рынок смартфонов в Белгородской области и других регионах страны. Результаты продаж на российском рынке стали вторыми по выручке и количеству проданных смартфонов за последние пять лет.

По мнению аналитиков МТС, главным фактором, повлиявшим на высокие результаты продаж, стал отложенный спрос. Так, в последние два года покупатели старались повременить с покупкой смартфонов в связи с появлением новых экономических факторов. В свою очередь, ритейлеры смогли не только перестроить логистические цепочки, но и обеспечить непрерывную маркетинговую активность. Ещё одна причина – стремительное расширение предложений в различных ценовых сегментах китайскими производителями, которые активно замещают бренды из других стран.  

«Средняя цена смартфонов в Белгородской области снизилась на 1% за счёт выросшего спроса на демократичные по цене смартфоны до 10 тыс. рублей – за год он увеличился в 1,5 раза. Также аналитики зафиксировали рост продаж на 50% смартфонов по цене 30-40 тыс. и увеличение в сегменте дороже 80 тыс. рублей», - рассказала директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

Китайские бренды в Белгородской области, как и по всей стране, продолжают укреплять свои позиции. По итогам 2023 года их доля в штуках и в деньгах составила 81% и 50% соответственно, что на 10% и 5% больше, чем год назад. Infinix и TECNO показали самый высокий прирост как в штуках, так и в деньгах. Например, продажи бренда Infinix выросли в 4 раза в штуках, что позволило ему войти в топ-5 популярных брендов по итогам года. В деньгах продажи бренда увеличились в 4,5 раза. Продажи TECNO выросли в 2,2 и 2,4 раза – за год бренд поднялся на вторую позицию по продажам в штуках.  

Среди самых популярных моделей в штуках по итогам 2023 года в Белгородской области лидирует Redmi (Xiaomi) – на этот бренд приходится четыре устройства в топ-10. В деньгах самым популярным брендом стал Apple – семь моделей этого бренда пошли в топ-10. 

Топ-10 самых продаваемых в Белгородской области моделей в штуках: 

1.    Infinix SMART 7 HD 2/64Gb

2.    Redmi 9A 32Gb

3.    Infinix NOTE 30i 8/256Gb

4.    Redmi 12C 128Gb

5.    Honor X8a 6/128Gb

6.    Infinix  HOT 30i 8/128Gb

7.    Redmi 12C 64Gb

8.    Redmi A2+ 3/64Gb

9.    Honor X7a 4/128Gb

10.    Honor X6 4/64Gb    

Топ-10 самых продаваемых в Белгородской области моделей по выручке:

1.    iPhone 14 128Gb

2.    iPhone 14 Pro Max 128Gb

3.    iPhone 14 Pro Max 256Gb

4.    iPhone 14 Pro 256Gb

5.    iPhone 14 256Gb

6.    iPhone 14 Pro 128Gb

7.    iPhone 11 (new) 128Gb

8.    iPhone 13 128Gb

9.    Infinix  NOTE 30i 8/256

10.    Honor X8a 6/128Gb 5G

#Белгородская область#Мтс#Рынок#Смартфоны#Белгород#Кристина Семенчук#Аналитики#Ритейлеры
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