Травмпункты и наркодиспансер — круглосуточно: как будут работать медики в праздники?

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
В Белгородской области на новогодние праздники медучреждения будут принимать пациентов по-другому. Расписание не изменится только у некоторых медицинских организаций. Служба «122» тоже продолжит работать ежедневно 08:00 до 20:00.
Ежедневно в поликлиниках города пациентов будут принимать дежурные врачи: детей — до 14:00, взрослых — до 15:00. Работать будут и районные больницы. С графиками работы необходимо ознакомиться на их сайтах. Круглосуточно работают травмпункты и наркодиспансер.
Стоматологическая поликлиника №1 будет оказывать неотложную помощь пациентам ежедневно. В детской стоматологической поликлинике будут принимать каждый день с 08:00 до 00:00.
Поликлиника онкодиспансера примет пациентов 30 декабря 2023 года, 3, 4, 5, 8, января 2024 года с 08:00 до 15:00. В психоневрологической больнице будет работать диспансер 4 января 2024 года с 09:00 до 15:00. В кожвендиспансере белгородцев примут 30 декабря, 6 января с 08:00 до 14:00.
Аптека, где выдают льготные лекарства, будет работать 2 и 5 января с 08:00 до 15:00. Прийти за лекарствами белгородцы могут на Горького, 78. В областной больнице будут брать анализы на ковид 30 декабря, 2, 4, 6, 8 января с 08:00 до 12:00.
Подробнее ознакомиться с расписанием можно в карточках, которые опубликовал белгородский минздрав.