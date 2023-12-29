Травмпункты и наркодиспансер — круглосуточно: как будут работать медики в праздники?

Аптека, где выдают льготные лекарства, будет работать 2 и 5 января с 08:00 до 15:00. Прийти за лекарствами белгородцы могут на Горького, 78. В областной больнице будут брать анализы на ковид 30 декабря, 2, 4, 6, 8 января с 08:00 до 12:00.