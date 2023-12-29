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Минздрав опубликовал расписание работы медучреждений на Новый год в Белгороде

Травмпункты и наркодиспансер — круглосуточно: как будут работать медики в праздники?

29 декабря 2023, 07:58
Фото: 1MI

Минздрав опубликовал расписание работы медучреждений на Новый год в Белгороде

Служба «122» будет работать ежедневно. Круглосуточно будут открыты и травмпункты, как и наркодиспансер. Другие медорганизации начнут принимать пациентов по другому расписанию. Подробности сообщил глава областного минздрава Андрей Иконников.

В Белгородской области на новогодние праздники медучреждения будут принимать пациентов по-другому. Расписание не изменится только у некоторых медицинских организаций. Служба «122» тоже продолжит работать ежедневно 08:00 до 20:00.

Ежедневно в поликлиниках города пациентов будут принимать дежурные врачи: детей — до 14:00, взрослых — до 15:00. Работать будут и районные больницы. С графиками работы необходимо ознакомиться на их сайтах. Круглосуточно работают травмпункты и наркодиспансер.

Стоматологическая поликлиника №1 будет оказывать неотложную помощь пациентам ежедневно. В детской стоматологической поликлинике будут принимать каждый день с 08:00 до 00:00.

Поликлиника онкодиспансера примет пациентов 30 декабря 2023 года, 3, 4, 5, 8, января 2024 года с 08:00 до 15:00. В психоневрологической больнице будет работать диспансер 4 января 2024 года с 09:00 до 15:00. В кожвендиспансере белгородцев примут 30 декабря, 6 января с 08:00 до 14:00.

Аптека, где выдают льготные лекарства, будет работать 2 и 5 января с 08:00 до 15:00. Прийти за лекарствами белгородцы могут на Горького, 78. В областной больнице будут брать анализы на ковид 30 декабря, 2, 4, 6, 8 января с 08:00 до 12:00.

Подробнее ознакомиться с расписанием можно в карточках, которые опубликовал белгородский минздрав.

Расписание работы белгородских больницРасписание работы белгородских больниц
Расписание работы белгородских больниц
Фото: минздрав Белгородской области
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