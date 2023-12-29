Старинные храмы и военные кладбища — удивительная история Городищенского района

Туристы также часто посещают мемориальный комплекс «Солдатское поле» в Городище. На территории бывшего совхоза 62-й Армии после войны было опасно находиться — настолько земля все это время была нашпигована неразорвавшимися снарядами и минами. В мае 1972 года здесь были обнаружены останки 14 советских воинов. Их торжественно похоронили в братской могиле поселка Кузьмичи. Спустя время родилась идея возрождения «Мёртвого поля». Ради этого территорию пришлось разминировать саперам. Здесь нашли в общей сложности 6,5 тысяч бомб, снарядов и мин. После этого поле было вспахано и названо Солдатским.