Старинные храмы и военные кладбища — удивительная история Городищенского района

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В рамках проекта «Регион открытий-2023» продолжаем серию публикаций о самых интересных и красивых местах Волгоградской области, которые будут интересны волгоградцам и жителям других регионов России.
Городищенский район расположен в центральной части Волгоградской области. Граничит с Иловлинским, Дубовским и Калачевским районами, а также Волгоградом и Волжским. Административный центр — рабочий поселок Городище. Расположен от Волгограда всего в 14 километрах.
В древности междуречье Волги и Дона считалось окраиной страны и называлось «Диким полем». Массовое заселение этой территории связывают с концом 16 — началом 17 веков, после разгрома татаро-монгольских завоевателей.
Село Городище стали заселять в 1827 году. Первыми в него пришли крестьяне из Тамбовской губернии, Борисоглебского уезда, а также села Уваровка. Через пару лет к ним присоединились семьи из села Городище. Именно отсюда и пошло название села.
В 1832 году сюда приехали крестьяне Суджанского и Корочанского уездов Курской губернии. По названию уездов село поделили на две части «Хохлы» и «Корочины».
В целом Городище обживали по берегам рек Мокрой Мечетки, Сухой Мечетки и Коренной балки.
Река Мокрая Мечетка часто оказывалась в центре культовых исторических событий. В четырнадцатом веке, до поражения на Куликовском поле, на ней останавливался Мамай со своими бойцами.
В 1718 году Мокрую Мечетку пересекла Царицынская сторожевая линия. На ней был сделан ров и вал с 5 крепостями. Линию постоянно охраняли. Даже сейчас вал и очертания Грачевской крепости отчасти сохранили свои очертания.
В 1774 году на Мокрой Мечетке побывал Емельян Пугачев. Сюда он пришел после первого неудачного штурма Царицына. На реке остались ночевать его сподвижники.
Основная часть нынешних сел образовалась в первой половине XIX века. Например, Ерзовка, Орловка и другие.
Во время Сталинградской битвы на территории района проходили ожесточенные сражения с участием бойцов под командованием Рокоссовского и гитлеровцев из 6-й армии фельдмаршала Паулюса.
В районе насчитывается семь рек. Основными считаются Мокрая Мечетка, Карповка, Пионерка и Паньшинка. Нередко туристы и местные собираются здесь, чтобы порыбачить. Путешественники, как правило, либо приезжают с палаткой, либо снимают жилье у местных, либо же арендуют номер в гостинице. Отелей в районе немало, а вот санаториев, профилакториев и пансионатов нет вообще, что важно учитывать при поездке.
Климат в районе засушливый. Что касается отдыха на природе, то туристов могут привлечь луга, богатые лекарственными травами.
Туристы часто посещают Трёхостровское святилище. Оно находится примерно на границе Городищенского и Иловлинского районов. Археологи относят это святилище к эпохе позднего бронзового века. Это сооружение в излучине Дона около одноименной станицы единственное такое в нашей стране. Диаметр его окружности составляет 200 м. окружено святилище рвом и валом.
Это искусственный трехметровый холм, представляющий собой печь-курган в прошлом. Видно его даже из космоса. В центре святилища когда-то располагалось огнище радиусом до 25 м с углублением и стенами из земляных блоков. Здесь как минимум десятилетиями жгли огонь. Брёвна и ветки брали из лесов и складывали в гигантскую кучу, а затем поджигали через отверстия. Жерло печи закрывали.
Как правило, такие капища являлись местом поклонения божествам и выступали центром племён. Специалисты предполагают, что святилище построили огнепоклонники, правда, к какой культуре они относились, достоверно не известно.
Царицынская сторожевая линия находится вдоль московской трассы. Это сооружение длиною 60 км. Сторожевая линия преградила путь кочевникам в глубь России. Ликвидировали ее в 1776 году. Ров и вал сохранились до наших дней.
Особенно богат Городищенский район достопримечательностями, связанными с Великой Отечественной войной. Одной из них выступает братская могила погибших во время Сталинградской битвы советских воинов. Расположена она в Городище. В ней похоронены М. А. Пассар — сын нанайского народа, комиссар К. Г. Голубев, майор И. А. Гладкин, капитан В. Е. Малышев, старший лейтенант Б. А. Решетников. В общей сложности здесь захоронены почти две тысячи человек.
Еще одна достопримечательность — памятный знак «Зенитка» в Городище. По приказу Сталина в марте 1942 года в районе был сформирован Сталинградский корпусной район противовоздушной обороны. В его состав вошел 1078 зенитно-артиллерийский полк. Утром 7 сентября немецкая авиация стала бомбить укрепления бойцов. Полк выстоял, несмотря на то, что бой шел 14 часов.
Туристы также часто посещают мемориальный комплекс «Солдатское поле» в Городище. На территории бывшего совхоза 62-й Армии после войны было опасно находиться — настолько земля все это время была нашпигована неразорвавшимися снарядами и минами. В мае 1972 года здесь были обнаружены останки 14 советских воинов. Их торжественно похоронили в братской могиле поселка Кузьмичи. Спустя время родилась идея возрождения «Мёртвого поля». Ради этого территорию пришлось разминировать саперам. Здесь нашли в общей сложности 6,5 тысяч бомб, снарядов и мин. После этого поле было вспахано и названо Солдатским.
Ключевой достопримечательностью Городищенского района считается Военное мемориальное кладбище советских воинов, погибших в Сталинградской битве. Расположено оно в селе Россошки, причем не случайно. До войны тут находились села Большая и Малая Россошка. Во время Сталинградской битвы здесь проходила линия обороны Сталинградского фронта. В боях села были уничтожены.
В центре мемориала расположена скульптурная композиция «Скорбящая» — фигура матери с колоколом над головой. Стена Памяти символизирует подвиг защитников Сталинграда, ставших преградой на пути врага. На Мемориале покоятся останки свыше 20 тысяч воинов.
Есть в Россошках и немецкое воинское кладбище, причем старое и новое. На старом захоронено порядка 600 немецких солдат. На новом кладбище покоятся останки 58 тысяч человек. Неподалеку от братской могилы стоят гранитные кубы, на которых высечены имена без вести пропавших.
Могила санинструктора Гули Королевой находится в хуторе Сакарка. 23 ноября 1942 года она вынесла с поля боя 50 тяжелораненых бойцов, а спустя время пошла в атаку на врага. Она уничтожила гранатами 15 противников.
В районе до сих пор сохранились три древних храма. Один из них — храм Богородицы «Всех скорбящих радости». Расположен он в Городище. Это единственный в регионе храм, созданный в византийском древнерусском стиле семнадцатого века. Возвели его в конце девятнадцатого века.
В 1840 году в Городище появился православный приход, а в 1845 году из Царицына сюда доставили деревянный молельный дом с иконой Божьей Матери Всех Скорбящих Радость. В 1905 году стартовало возведение каменной церкви. Стройка завершилась через пять лет. Освятили храм в 1912 году.
Храм успел претерпеть разные периоды. Одно время он даже был складом и библиотекой. Осенью 1942 года его превратили в немецкий военный госпиталь. Восстанавливать храм начали в конце 1980-х годов.
Еще одна старинная церковь — Михаила Архангела, расположенная в Ерзовке. Деревянное основание здания появилось в 1835 году, а каменный храм появился в 1896 году.
Третий, заслуживающий внимания храм, приход храма Петра и Павла в селе Карповка. Здание признано памятником культурного наследия регионального значения.
В 1785 году он был отстроен в каменном виде. В Советские довоенные годы использовался как клуб, а во время Сталинградской битвы был госпиталем. Возрождение храма стартовало в 1991 году и завершилось в 2007 году.
Плотно с религиозным в Городищенском районе связан и событийный туризм. Ежегодно тут проходит фестиваль православной культуры и народного творчества «Вера, Надежда, Любовь». В рамках него участник совершают крестный ход от Храма Богородицы всех скорбящих радость. Посетителей фестиваля ждут тематические площадки, мастер-классы, выставки, концерты.
Кроме того, в районе проходит фестиваль национальных культур «Земля Междуречья», приуроченный к Дню народного единства. В рамках него организовывают выставку одежды и посуды народов, проживающих в районе.
Городищенский район очень удобен для посещения туристами, выбравшими в качестве основной базы город Волгоград. Из областного центра можно добраться до районного центра Городище буквально за 20 минут. Путешествуйте, в Волгоградской области много мест, которые будут интересны, как волгоградцам, так и приезжим из других регионов России.
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023»