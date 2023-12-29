С узорами на фасаде и оригинальной остановкой: каким стал Центр народного творчества

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
Ремонтные работы в центре велись с прошлого года. Их начали в рамках программы «Развитие культуры и искусства Белгородской области».
После реконструкции центр снабдили новым световым и музыкальным оборудованием, обустроили выставочный зал для мастеров декоративно-прикладного творчества и обновили концертную площадку. Фасад здания украсили декоративными элементами с белгородским орнаментом на витражах.
В обновлённом центре планируется проводить концерты, спектакли, мастер-классы, лекции, выставки, а также акции, фестивали и конкурсы.
Рядом с Центром народного творчества оформили тематические остановки с настоящими народными костюмами.
Напомним, что об окончании ремонтных работ в Белгородском центре народного творчества стало известно 22 декабря. Масштабную реконструкцию здания не проводили со времени его возведения — с 1979 года.