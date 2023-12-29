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Published Сегодня, 06:42

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Обновлённый Центр народного творчества

С узорами на фасаде и оригинальной остановкой: каким стал Центр народного творчества

29 декабря 2023, 06:42
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Обновлённый Центр народного творчества

В Белгороде открыли отремонтированный Центр народного творчества

После капитального ремонта в Белгороде заработал Центр народного творчества. В честь этого в здании провели церемонию торжественного открытия, которую посетил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ремонтные работы в центре велись с прошлого года. Их начали в рамках программы «Развитие культуры и искусства Белгородской области».

После реконструкции центр снабдили новым световым и музыкальным оборудованием, обустроили выставочный зал для мастеров декоративно-прикладного творчества и обновили концертную площадку. Фасад здания украсили декоративными элементами с белгородским орнаментом на витражах.

В обновлённом центре планируется проводить концерты, спектакли, мастер-классы, лекции, выставки, а также акции, фестивали и конкурсы.

Рядом с Центром народного творчества оформили тематические остановки с настоящими народными костюмами.

Напомним, что об окончании ремонтных работ в Белгородском центре народного творчества стало известно 22 декабря. Масштабную реконструкцию здания не проводили со времени его возведения — с 1979 года.

Обновлённый Центр народного творчестваОбновлённый Центр народного творчества
Обновлённый Центр народного творчестваОбновлённый Центр народного творчества
Обновлённый Центр народного творчестваОбновлённый Центр народного творчества
Обновлённый Центр народного творчестваОбновлённый Центр народного творчества
Обновлённый Центр народного творчестваОбновлённый Центр народного творчества
Обновлённый Центр народного творчестваОбновлённый Центр народного творчества
Обновлённый Центр народного творчестваОбновлённый Центр народного творчества
Обновлённый Центр народного творчества
Фото: личная страница губернатора Вячеслава Гладкова
В Белгороде готовятся к открытию обновлённого Центра народного творчества
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