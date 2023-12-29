Обалденный рецепт холодца от бабули к новогоднему столу

Когда дело доходит до приобретения мясных продуктов, важно уделить особое внимание их качеству и свежести. Ножки, голяшки и лапки должны быть хорошо вымыты, почищены и замочены минимум на 1 час. Затем эти ингредиенты заливают холодной водой и дают воде закипеть. Первую воду нужно слить, а затем налить новую, в которой находится мясо. Этот процесс необходим, чтобы бульон получился прозрачным и не слишком жирным.