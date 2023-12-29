Обалденный рецепт холодца от бабули к новогоднему столу

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Холодец возник спонтанно в далёком прошлом. Однажды стало заметно, что длительное варение мясного бульона приводит к его застыванию на холоде.
Изначально холодец и студень считались не одинаковыми закусками. На сегодняшний день это практически одно и то. Просто его по-разному называют в разных уголках страны.
Все нюансы и особенности блюда раскроем в материале, а также предоставим инструкцию по приготовлению холодца дома.
Секрет правильной варки студня и его застывания в большом количестве коллагена. Именно он делает из бульона упругую массу. У самых питательных частей тушки содержание коллагена наиболее высокое. Именно поэтому для приготовления студня часто выбирают такие части мяса, которые редко используются в других блюдах. Например, свиные и говяжьи ножки, куриные лапки, кожа, головы и т. д.
Чтобы избежать проблем с застыванием блюда из-за излишнего жира, рекомендуется добавить диетическое мясо. Например, говядина может стать прекрасной альтернативой для телятины, а немолодая курица, также известная как суповая, замечательно заменит цыплёнка.
Когда дело доходит до приобретения мясных продуктов, важно уделить особое внимание их качеству и свежести. Ножки, голяшки и лапки должны быть хорошо вымыты, почищены и замочены минимум на 1 час. Затем эти ингредиенты заливают холодной водой и дают воде закипеть. Первую воду нужно слить, а затем налить новую, в которой находится мясо. Этот процесс необходим, чтобы бульон получился прозрачным и не слишком жирным.
Если есть цель научиться готовить студень дома, то следует запомнить, что идеальным соотношением мяса и воды будет пропорция 2:1. Чтобы достичь идеального вкуса и аппетитности, важно использовать холодную жидкость. Когда вода закипит, следует уменьшить огонь до минимума и варить от пяти до семи часов, а иногда и до 12. Всё зависит от вида мяса, нужного объёма холодца и рецепта.
Срок приготовления студня очень важен, так как чем дольше его варить, тем гуще и насыщеннее будет полученное блюдо. Если процесс застывания идёт плохо, то вся проблема в большом количестве жидкости. Тогда требуется доварить или добавить желатин.
За два часа до полной готовности бульона добавляют следующие ингредиенты: луковица, морковь, корень сельдерея и петрушка. А за 40 минут до финиша, кладут лаврушку, гвоздику, перец и укроп. Для того, чтобы жидкость приобрела красивую золотистую окраску, при очистке лука важно сохранить средний и нижний слой шелухи. Также для придания более насыщенного аромата, пряности могут быть добавлены вместе с мясом при варке студня.
Соление холодца проводится после полной готовности жидкости с мясом, чтобы избежать пересола. Вода в процессе варки постепенно выкипает, поэтому необходимо учесть это при приготовлении. Также следует учесть, что добавление специй может замедлить процесс желирования.
Лучше всего солить горячий бульон с небольшим перебором, так как в застывшем виде он может показаться недосоленным. После готовности, в него добавляют чеснок, предварительно измельчённый, и дают холодцу «отдохнуть» порядка 20 минут. Затем мясо отделяют от костей и хрящей, убирают овощи и процеживают жидкость.
Нужно помнить, что холодец на данных продуктах может быть не такой прозрачный.
Ингредиенты:
Приготовление:
Всё мясо следует приготовить заранее. Его нужно почистить и порезать на крупные части. Далее мясо нужно промыть и оставить в холодной воде на пару часов.
Затем воду нужно слить и опять промыть всё мясо. Следующий шаг — положить его в кастрюлю и залить водой, которая превышает уровень мяса на 5 см.
Содержимое довести до кипения, сделать огонь меньше и варить около трёх часов, иногда снимая пену.
В это время нужно почистить лук и морковь, а затем отправить овощи к варящемуся мясу. Так готовить ещё 30 минут. Затем следует посолить, туда же закинуть перец и лаврушку. Варить ещё 15 минут.
Далее кастрюлю нужно снять с огня, достать мясо и морковь. Дать всему остыть. Бульон следует процедить и добавить пропущенный через пресс чеснок.
Следующий этап — отделить мясо от кости и нарезать маленькими кусками. Нарезать нужно и морковь, которую следует выложить на дно формы для подачи. Туда же добавить нарезанное мясо и залить всё процеженной жидкостью. Почти готовый холодец нужно отправить на ночь в холодильник.