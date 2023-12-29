Модульбанк и платформа MoneyRun станут амбассадорами ЗОЖ и бега

Ознакомиться с тем, как работает такая практика, можно на примере совместного проекта Модульбанка с компанией MoneyRun. Эта инициатива сформирована для поддержки бегового сообщества. Километры, которые участникам проекта удается преодолеть в ходе пробежек, можно обменять на деньги в мобильном приложении MoneyRun. По правилам проекта, участники получают возможность повышать свой уровень с каждым новым забегом, чтобы обменивать километры на рубли по все более высокому курсу. Деньги предлагается вывести на банковскую карту и потратить на любые цели. В данный момент к проекту приглашают присоединиться только сотрудников банка, но скоро это предложат сделать и клиентам. Рассказывая о деятельности кредитной организации в проекте, глава правления Модульбанка Павел Семенов подчеркнул, что через стимулирование к занятиям спортом банк вдохновляет своих сотрудников наращивать эффективность в работе и в жизни. Работники с хорошим здоровьем и настроением всегда легче справляются с решением вопросов, требующих творческого подхода, также им бывает проще преодолевать препятствия, выразил убежденность Павел Семенов.