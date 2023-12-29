Модульбанк и платформа MoneyRun станут амбассадорами ЗОЖ и бега

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Подобные программы запускают и в финансовых учреждениях. Многие банки используют собственные инструменты, при помощи которых распространяют идеи здорового образа жизни среди россиян, и активно привлекают эти инструменты в различные социальные проекты, спонсорские программы, инициативы.
Подобные организации могут участвовать в финансовой поддержке спортивных мероприятий, проводящихся как на местном, так и на национальном уровне, в материальном обеспечении спортивных клубов и федераций спорта, в расширении спортивной инфраструктуры — от открытия стадионов и спорткомплексов до оснащения тренажерных залов, они также могут присоединяться к проектам, открытым для ознакомления граждан с принципами ЗОЖ.
Отдельные кредитные организации поддерживают ЗОЖ, приглашая клиентов к участию в программах лояльности, где есть скидки или другие бонусы для сторонников активного образа жизни и участников спортивных мероприятий.
Ознакомиться с тем, как работает такая практика, можно на примере совместного проекта Модульбанка с компанией MoneyRun. Эта инициатива сформирована для поддержки бегового сообщества. Километры, которые участникам проекта удается преодолеть в ходе пробежек, можно обменять на деньги в мобильном приложении MoneyRun. По правилам проекта, участники получают возможность повышать свой уровень с каждым новым забегом, чтобы обменивать километры на рубли по все более высокому курсу. Деньги предлагается вывести на банковскую карту и потратить на любые цели. В данный момент к проекту приглашают присоединиться только сотрудников банка, но скоро это предложат сделать и клиентам. Рассказывая о деятельности кредитной организации в проекте, глава правления Модульбанка Павел Семенов подчеркнул, что через стимулирование к занятиям спортом банк вдохновляет своих сотрудников наращивать эффективность в работе и в жизни. Работники с хорошим здоровьем и настроением всегда легче справляются с решением вопросов, требующих творческого подхода, также им бывает проще преодолевать препятствия, выразил убежденность Павел Семенов.
В последние годы Модульбанк занял в бизнес-сообществе нишу предпринимательского хаба и активно способствует распространению принципов и подходов ЗОЖ в рабочих коллективах делового сообщества. Подобные инициативы гарантируют позитивные результаты для всех участников процесса: у работодателей появляются здоровые во всех аспектах работники, а работники находят новую мотивацию активно поддерживать здоровье.