Компания немца требует с завода в Шебекино через суд 13,6 млн рублей

Ответчик ссылается на то, что исходя из информации, содержащейся в годовом отчёте материнской компании ответчика за 2022 год, а также в сообщении на официальном сайте, видно, что правление в конце февраля 2022 года приняло решение прекратить поставки грузовых автомобилей и запасных частей в Россию и Беларусь.