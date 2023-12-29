Компания немца требует с завода в Шебекино через суд 13,6 млн рублей

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
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Updated Сегодня, 10:06
В Арбитражный суд Белгородской области обратилась компания «Агропоставка МТ», которая потребовала взыскать с фирмы «Мехтранс» 113 млн рублей. Подробностей дела нет. Иск подали 28 декабря. Заявление рассматривается в суде первой инстанции в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».
Справка. Компания «Агропоставка МТ» зарегистрирована в 2006 году в Яковлевском горокруге. Отрасль — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Руководитель — Константин Соловьев, а бенефициар и владелец — Андрей Иванов. Убыток по итогам 2022 года составил 13 млн рублей.
Предприятие «Мехтранс» работает в Белгороде с 2014 года и занимается оптовой торговлей эксплуатационными материалами и принадлежностями машин. Руководитель, владелец и бенефициар — Алексей Подмоков. Чистая прибыль компании по итогам 2022 года составила 3,5 млн рублей.
С иском в суд обратилась фирма «Промсервис». Она потребовала с компании «Упрдорснаб» 22 млн рублей. Подробностей дела нет, однако известно, что 26 декабря суд принял исковое заявление. Следующее заседание состоится 1 февраля.
Справка. Компания «Промсервис» работает в Старом Осколе с 2000 года и занимается оптовой торговлей прочими строительными материалами и изделиями. Руководитель, владелица и бенефициар — Надежда Белянина. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 9,8 млн рублей.
Фирма «Упрдорснаб» зарегистрирована в Москве в 2017 году. Отрасль — деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами. Руководитель, владелец и бенефициар — Олег Сёмкин. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 5,9 млн рублей.
ФНС России в лице УФНС России по Белгородской области обратился в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании компании «Индикатор Медиа Строй» банкротом. Заявление ведомства суд оставил без движения, поскольку оно было подано с нарушениями. Исправить недочёты ФНС может до 25 января.
Справка. Организация «Индикатор Медиа Строй» работает в Белгороде с 2021 года. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Руслан Бондарев. По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы составила 689 тысяч рублей. 60% доли в УК принадлежит Руслану Бондареву, а 40% — компании «Центрправтех».
АО ПМК «СПП» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Юнгхайнрих подъёмно-погрузочная техника» и попросила взыскать 95 млн рублей убытков в связи с неисполнением обязательств по договору об оказании услуг по поддержке логистических систем.
Одновременно с заявлением истец заявил о необходимости обеспечения иска и попросил принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на средства и имущество ответчика в пределах суммы заявленных требований.
Истец указал на то, что непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта. Это может быть связано с отсутствием имущества у должника. Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности компании «Юнгхайнрих подъёмно-погрузочная техника» является торговля оптовая подъёмно-транспортными машинами и оборудованием. Участниками ответчика являются иностранные компании — Юнгхайнрих Акциенгезелыпафт (Германия) и Юнгхайнрих Бетайлигунгс-ГМБХ (Германия).
Ответчик ссылается на то, что исходя из информации, содержащейся в годовом отчёте материнской компании ответчика за 2022 год, а также в сообщении на официальном сайте, видно, что правление в конце февраля 2022 года приняло решение прекратить поставки грузовых автомобилей и запасных частей в Россию и Беларусь.
Но суд отказал в удовлетворении заявления о принятии мер по обеспечению иска. Определение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области в установленном законом порядке.
Справка. Акционерное общество передвижная механизированная колонна «Союзпарфюмерпром» зарегистрировано в 1993 году в Белгородской области. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель — Дмитрий Ильин. По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 41,6 млн рублей. На 2017 год совладельцами значились АО «Эфко продукты питания» (60,75%) и Сергей Любивый (25,71%).
Фирма «Юнгхайнрих подъёмно-погрузочная техника» работает в Москве с 2003 года и занимается оптовой торговлей подъёмно-транспортными машинами и оборудованием. Руководитель — Алексей Макарьев. Головная компания в Лихтенштейне — Ursula Lange Stiftung. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 1,2 млрд рублей. 99% компании принадлежит компании Jungheinrich Beteiligungs-GmbH из Германии, а 1% фирме Jungheinrich AG (Германия).
26 декабря белгородский областной водоканал обратился в суд с иском к компании «Спецтрансстрой». Сумма требований составила 39 млн рублей. В настоящее время дело рассматривается в первой инстанции в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».
Справка. «Белгородский областной водоканал» работает в Белгороде с 2019 года. Отрасль — забор, очистка и распределение воды. Исполняющий обязанности генерального директора — Андрей Колесников. Убыток организации по итогам 2023 года составил 313 млн рублей. В настоящее время юрлицо находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юрлиц.
Компания «Спецтрансстрой» зарегистрирована в Белгороде в 2022 году и занимается производством санитарно-технических работ, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Руководитель — Дмитрий Звягинцев. Ему же принадлежит 50% доли в УК компании. Второй половиной владеет Евгений Поклад.
В Арбитражный суд Белгородской области обратилась компания «БТГ Интернейшенел Спедишн», которая потребовала взыскать с предприятия «ШМЗ» 13,6 млн рублей. Подробностей дела нет. Иск подали 22 декабря. Заявление рассматривается в суде первой инстанции в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».
Справка. Компания «БТГ Интернейшенл Спедишн» зарегистрирована в Москве в 2010 году. Отрасль — деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками. Руководитель, бенефициар и владелец — гражданин Германии Герман Штумпф. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 22 тысячи рублей.
Предприятие «ШМЗ» работает в Шебекино с 2020 года. Отрасль — оптовая торговля машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Руководитель, владелец и бенефициар — Денис Минькин. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 328 тысяч рублей.
Организация «Тинктура-консалтинг» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Калинцеву К. А. и Евину О. А. о привлечении солидарно бывшего руководителя и единственного участника фирмы «ИТР-Групп» Калинцева Кирилла Александровича и Евина Олега Алексеевича к субсидиарной ответственности по обязательствам компании «ИТР-Групп» по возмещению убытков фирме «Тинктура-консалтинг». Сумма требований превысила 236 млн рублей. Также истец потребовал возместить убытки на сумму 236 млн рублей.
Суд заявление принял и возбудил производство по делу. Стороны вызвали на собеседование на 6 февраля.
Справка. Фирма «Тинктура-консалтинг» работает в Пензе с 2008 года. Отрасль — деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу). Конкурсный управляющий — Елена Данилкина. Бенефициар — Иван Самаров. В 2021 году юрлицо признали банкротом. 50% доли в УК компании принадлежит Ивану Самарову, а вторая половина — Ларисе Самаровой.