Если не нарушаете, то можно: белгородцам разрешили украсить авто к Новому году

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Уже совсем скоро наступит Новый год, поэтому некоторые белгородцы решили украсить свои автомобили к празднику. Однако важно не забывать, что тут нужно быть внимательным, чтобы не нарушать законодательство.
В УГИБДД по региону отметили, что автоинспекторы поддерживают новогоднее настроение законопослушных автомобилистов. Поэтому украсить свои авто водители имеют полное право, но в соответствии с законами. Всё будет в порядке, если фары открыты, а габариты транспортного средства не изменились, номера автомобиля — читаемые, а обзорность — сохранена.
Водителей-нарушителей накажут. Если закрыть регистрационные знаки, то грозит штраф в 5000 рублей или лишение прав на 1-3 месяца, а за вождение при наличии неисправностей — 500 рублей.
А на видео показали, как по Белгороду ездит «автомобиль-гирлянда».