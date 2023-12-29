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Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Белгородец украсил машину к Новому году

Если не нарушаете, то можно: белгородцам разрешили украсить авто к Новому году

29 декабря 2023, 15:17
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
Белгородец украсил машину к Новому году

В белгородской ГИБДД оказались не против украшенных к Новому году машин

Автоинспекторы поддерживают автомобилистов с новогодним настроением, но напоминают, что украшать машины можно только в соответствии с требованиями законодательства. Не накажут водителей, если у них не перекрыты фары и номера, сохраняется обзор, пояснили в УГИБДД по региону.

Уже совсем скоро наступит Новый год, поэтому некоторые белгородцы решили украсить свои автомобили к празднику. Однако важно не забывать, что тут нужно быть внимательным, чтобы не нарушать законодательство.

В УГИБДД по региону отметили, что автоинспекторы поддерживают новогоднее настроение законопослушных автомобилистов. Поэтому украсить свои авто водители имеют полное право, но в соответствии с законами. Всё будет в порядке, если фары открыты, а габариты транспортного средства не изменились, номера автомобиля — читаемые, а обзорность — сохранена.

Водителей-нарушителей накажут. Если закрыть регистрационные знаки, то грозит штраф в 5000 рублей или лишение прав на 1-3 месяца, а за вождение при наличии неисправностей — 500 рублей.

А на видео показали, как по Белгороду ездит «автомобиль-гирлянда».

Белгородец украсил машину к Новому году
Видео: Telegram-канал «БелПлюс»
Названы ещё две группы, которые ответят за новогоднее настроение белгородцев
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#Город#Видео#Белгородская область#Новый год#Гибдд#Автомобиль#Украшение#Белгород#Наталья Корявых
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