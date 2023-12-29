Если не нарушаете, то можно: белгородцам разрешили украсить авто к Новому году

В белгородской ГИБДД оказались не против украшенных к Новому году машин

Автоинспекторы поддерживают автомобилистов с новогодним настроением, но напоминают, что украшать машины можно только в соответствии с требованиями законодательства. Не накажут водителей, если у них не перекрыты фары и номера, сохраняется обзор, пояснили в УГИБДД по региону.