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Ворота повредили автобус

Воротами по автобусу: необычный инцидент в Белгороде попал на видео

28 декабря 2023, 09:04
Фото: Belgorod.Camera
Ворота повредили автобус

Ворота на остановке в Белгороде зацепили автобус

Произошло это на остановке «Мичурина». Инцидент попал на запись проекта Belgorod.Camera.
Сюжет
Автобус

В Белгороде ворота из профлиста повредили автобус. Произошло это днём 26 декабря. Воротами ограждён участок на остановке «Мичурина». Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Интересно, что на прошлой неделе происшествие случилось на этой же остановке, но на другой стороне дороги. 19 декабря в автобусе произошёл взрыв. Сообщалось, что пострадал один человек: он обратился за помощью медиков.

Остановочный комплекс «Мичурина» на проспекте Б. Хмельницкого (в сторону Харьковской горы) снесли ещё летом. Спустя время появилась информация, что новый павильон на месте демонтированного планируется установить до 25 декабря. Однако, судя по видео, 26 декабря на месте всё ещё продолжались работы.

Новый павильон белгородцы ждут и на остановке «Стадион». Сроки установки переносили неоднократно. В последний раз говорилось, что работы завершат не позднее 30 декабря. Успеют ли всё сделать за два дня, вопрос открытый.

Добавим, что на навесы для остановок «Стадион» и «Мичурина» готовы были потратить 6,6 млн рублей.

Ворота повредили автобус
Видео: Belgorod.Camera
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