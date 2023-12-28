В России разработали заменитель популярного импортного препарата для диабетиков

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
На круглом столе, который провела газета «Аргументы и факты», были приведены данные о том, что каждый год выявляется около 240 000 новых случаях диабета. В основном это пациенты с ожирением и избыточной массой тела. Их доля составляет 85 — 90 процентов. Как правило, врачи рекомендуют таким людям препараты на основе семаглутида, которые способствуют уменьшению массы тела и снижают содержание сахара в организме.
Один из таких препаратов был разработан западными специалистами. В России он зарегистрирован как «Оземпик». Сейчас на рынке образовался дефицит этого лекарства, поскольку датская фармкомпания Novo Nordisk перестала поставлять его, уведомив об этом Росздравнадзор, пишут newizv.ru.
Однако недавно в России разработали собственный препарат на основе семаглутида, получивший торговое название «Квинсента». Отмечается, что данное лекарство не является аналогом зарубежного, поскольку изготавливается по другой технологии. Если западное лекарство производится на основе микробиологического синтеза (с помощью микроорганизмов), то в России семаглутид получают в результате химического синтеза.
По словам Киры Заславской, директора по новым продуктам компании «Промомед», химические реакции являются запрограммированными, и современное оборудование позволяет проанализировать химически полученное вещество.
Новый препарат уже прошел экспертизу на предмет качества и безопасности, а его разработчику выдали регистрационное удостоверение на него.
«Появление доступности препаратов нового класса — аналогов ГПП-1 — весомое событие в медицинской среде, это имеет большое значение и для наших пациентов. Это как раз то вещество, которое разрешено и рекомендовано для лечения сахарного диабета и ожирения», — отметила заведующая кафедрой эндокринологии РНИМУ имени Пирогова профессор Татьяна Демидова.
Обратим внимание на то, что российское правительство стимулирует научно-исследовательскую деятельность в области разработки новых лекарственных средств. Премьер-министр России подписал постановление о субсидировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для разработки отечественных препаратов, которые могут полноценно заменить импортные препараты, находящиеся под действием зарубежных патентов. Таким образом, импортозамещение в фармацевтической сфере работает и показывает хорошие результаты.