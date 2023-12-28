В России разработали заменитель популярного импортного препарата для диабетиков

На круглом столе, который провела газета «Аргументы и факты», были приведены данные о том, что каждый год выявляется около 240 000 новых случаях диабета. В основном это пациенты с ожирением и избыточной массой тела. Их доля составляет 85 — 90 процентов. Как правило, врачи рекомендуют таким людям препараты на основе семаглутида, которые способствуют уменьшению массы тела и снижают содержание сахара в организме.