Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В Белгородской области стабилизировалась ситуация с заболеваемостью ОРВИ. На прошедшей неделе зафиксировали 12,4 тыс. случаев инфицирования ковидом, ОРВИ и гриппом — на 2% меньше, чем по итогам предыдущей недели. При этом увеличилось число выздоровевших белгородцев. Об этом сообщил глава регионального минздрава Андрей Иконников.
Как добавили в правительстве, у 98,1% пациентов заболевание проходит в лёгкой форме, поэтому они лечатся амбулаторно. В целом дети и взрослые болеют наравне, но в стационары чаще попадают именно дети. Те, кто болеет коронавирусом и гриппом, тоже, как правило, лечатся дома.
Для лечения ковида в трёх больницах развернули 270 коек. Из них 144 занято взрослыми пациентами в инфекционных центрах Старого Оскола и Терновки, а ещё 33 — в детской областной больнице.
Иконников добавил, что текущая эпидситуация позволяет поликлиникам работать в плановом режиме.
В середине декабря в Белгородской области заметили рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За неделю заболело порядка 900 белгородцев. 146 человек на тот момент находились на стационарном лечении.