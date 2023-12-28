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Лечение

В Белгородской области стабилизировалась ситуация с заболеваемостью ОРВИ

28 декабря 2023, 09:27
Фото: 1MI
Лечение

За неделю число заболевших ОРВИ и ковидом белгородцев снизилось на 2%

На прошлой неделе заразились ковидом, ОРВИ и гриппом около 12,4 тыс. белгородцев. Это на 2% меньше, чем на предыдущей неделе. Тем временем число выздоровевших выросло. Подробности сообщили в региональном правительстве.

В Белгородской области стабилизировалась ситуация с заболеваемостью ОРВИ. На прошедшей неделе зафиксировали 12,4 тыс. случаев инфицирования ковидом, ОРВИ и гриппом — на 2% меньше, чем по итогам предыдущей недели. При этом увеличилось число выздоровевших белгородцев. Об этом сообщил глава регионального минздрава Андрей Иконников.

Как добавили в правительстве, у 98,1% пациентов заболевание проходит в лёгкой форме, поэтому они лечатся амбулаторно. В целом дети и взрослые болеют наравне, но в стационары чаще попадают именно дети. Те, кто болеет коронавирусом и гриппом, тоже, как правило, лечатся дома.

Для лечения ковида в трёх больницах развернули 270 коек. Из них 144 занято взрослыми пациентами в инфекционных центрах Старого Оскола и Терновки, а ещё 33 — в детской областной больнице.

Иконников добавил, что текущая эпидситуация позволяет поликлиникам работать в плановом режиме.

В середине декабря в Белгородской области заметили рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За неделю заболело порядка 900 белгородцев. 146 человек на тот момент находились на стационарном лечении.

В Белгородской области заболеваемость ОРВИ, гриппом и ковидом выросла на 30%
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#Белгородская область#Медицина#Дети#Грипп#Орви#Заболеваемость#Белгород#Наталья Корявых#Андрей иконников#Ковид#Взрослые
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