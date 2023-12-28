В Белгородской области стабилизировалась ситуация с заболеваемостью ОРВИ

Как добавили в правительстве, у 98,1% пациентов заболевание проходит в лёгкой форме, поэтому они лечатся амбулаторно. В целом дети и взрослые болеют наравне, но в стационары чаще попадают именно дети. Те, кто болеет коронавирусом и гриппом, тоже, как правило, лечатся дома.