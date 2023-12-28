Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Музыканты

Стало известно, когда состоится новый BelgorodMusicFest

28 декабря 2023, 07:38
Фото: 1MI
Музыканты

На музыкальном фестивале в Белгороде дважды выступит Борислав Струлёв

BelgorodMusicFest 2024 «Борислав Струлёв и друзья» состоится в конце февраля — начале марта. Перед белгородцами дважды выступит виолончелист Борислав Струлёв. Подробности сообщили в белгородской филармонии.

Названы даты, когда в столице региона состоится BelgorodMusicFest 2024 «Борислав Струлёв и друзья». В этом сезоне гостей ждут два выступления от продюсера и солиста-виолончелиста Борислава Струлёва.

Первый день фестиваля — 24 февраля. Он пройдёт в большом зале белгородской филармонии. Затем там же выступят 2 марта. Билеты продаются на сайте учреждения за 750-1800 рублей в зависимости от места.

BelgorodMusicFest 2023 проходил на площадке филармонии с 25 февраля по 4 марта. Программу фестиваля открывал Скрябин-гала «Звуковой зазыв». Также белгородцы тогда услышали творчество нескольких исполнителей, группу «Замотаев Бэнд». Завершился прошлогодний фестиваль масштабным концертом. Его посвятили памяти первопроходцев электронной музыки.

Новый BelgorodMusicFest завершится концертом памяти Вангелиса и Эдуарда Артемьева
Узнать подробнее
Читайте также:
Минин-хор и хор имени Пятницкого выступили на BelgorodMusicFestБорислав Струлёв показал главные площадки фестиваля BelgorodMusicFestВ Белгороде открыли музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest
#Белгородская область#Культура#Фестиваль#Филармония#Новости Белгорода#BelgorodMusicFest#Борислав Струлёв#Белгород#Наталья Корявых
Подпишитесь
Раненный в результате атаки ВСУ на мост белгородец скончался в реанимации
Сегодня, 09:22
Дом белгородцев пострадал от осколков снарядов при новом обстреле
Сегодня, 10:35
Вы удивитесь: что в Белгородской области подорожало больше, чем яйца?
Сегодня, 07:41
Белгородских оптовиков поймали на повышении цен на куриные яйца
Сегодня, 09:52
Белгородэнерго накануне праздников напоминает о безопасном обращении с электричеством
Сегодня, 09:36
Повышенная пенсия уже в декабре? Кто получит и в какие числа
Сегодня, 10:04