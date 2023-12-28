Стало известно, когда состоится новый BelgorodMusicFest

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Названы даты, когда в столице региона состоится BelgorodMusicFest 2024 «Борислав Струлёв и друзья». В этом сезоне гостей ждут два выступления от продюсера и солиста-виолончелиста Борислава Струлёва.
Первый день фестиваля — 24 февраля. Он пройдёт в большом зале белгородской филармонии. Затем там же выступят 2 марта. Билеты продаются на сайте учреждения за 750-1800 рублей в зависимости от места.
BelgorodMusicFest 2023 проходил на площадке филармонии с 25 февраля по 4 марта. Программу фестиваля открывал Скрябин-гала «Звуковой зазыв». Также белгородцы тогда услышали творчество нескольких исполнителей, группу «Замотаев Бэнд». Завершился прошлогодний фестиваль масштабным концертом. Его посвятили памяти первопроходцев электронной музыки.