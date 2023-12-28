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Косметичка

С россиянкой заключили соцконтракт по открытию салона для наращивания «опахал»

28 декабря 2023, 11:32
Фото: Midjourney
Косметичка

Жительница Брянской области наращивает клиентам «опахала»

Женщина получила деньги на открытие салона по наращиванию ресниц. Правда, чиновники назвали ресницы «опахалами». Подробности сообщают «Брянские новости».

Жительница Брянской области заключила соцконтракт для открытия салона по наращиванию ресниц. Правда, чиновники назвали их «опахалами».

Женщина заключила контракт в этом году. Она уже купила для своего кабинета кушетку, специальную лампу, комод, зеркало, инструменты и расходные материалы.

В брянском департаменте соцполитики и занятости рассказали эту историю, но решили дать ресницам «более изящное» название:

«Чтобы украсить густыми „опахалами“ свои и без того красивые глаза, многие женщины готовы выдержать трёхчасовую процедуру наращивания».

Сама владелица салона поблагодарила чиновников. По её словам, она быстро получила нужную сумму и смогла купить необходимое оборудование.

В Белгородской области жители тоже заключают соцконтракты. К примеру, в регионе по состоянию на октябрь 190 соцконтрактов выдали повторно. Люди пришли к властям с новыми предложениями по своему уже работающему бизнесу.

Самым популярным направлением соцконтрактов в регионе стало ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. ИП в январе–ноябре открыли 1752 белгородца.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее рассказал об интересных соцконтрактах белгородцев. Самым запоминающимся проектом для главы региона стал козёл лунного цвета.

Названо самое популярное направление социального контракта в Белгородской области
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#Белгородская область#Красота#Нарочно не придумаешь#Брянская область#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Салон#Соцконтракт#Наращивание ресниц#Опахала
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