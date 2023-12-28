С россиянкой заключили соцконтракт по открытию салона для наращивания «опахал»

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Жительница Брянской области заключила соцконтракт для открытия салона по наращиванию ресниц. Правда, чиновники назвали их «опахалами».
Женщина заключила контракт в этом году. Она уже купила для своего кабинета кушетку, специальную лампу, комод, зеркало, инструменты и расходные материалы.
В брянском департаменте соцполитики и занятости рассказали эту историю, но решили дать ресницам «более изящное» название:
«Чтобы украсить густыми „опахалами“ свои и без того красивые глаза, многие женщины готовы выдержать трёхчасовую процедуру наращивания».
Сама владелица салона поблагодарила чиновников. По её словам, она быстро получила нужную сумму и смогла купить необходимое оборудование.
В Белгородской области жители тоже заключают соцконтракты. К примеру, в регионе по состоянию на октябрь 190 соцконтрактов выдали повторно. Люди пришли к властям с новыми предложениями по своему уже работающему бизнесу.
Самым популярным направлением соцконтрактов в регионе стало ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. ИП в январе–ноябре открыли 1752 белгородца.
Губернатор Вячеслав Гладков ранее рассказал об интересных соцконтрактах белгородцев. Самым запоминающимся проектом для главы региона стал козёл лунного цвета.