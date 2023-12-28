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Published Сегодня, 19:02

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Пьяный белгородец на остановке попытался преградить дорогу общественному транспорту

Пьяный белгородец на остановке попытался преградить дорогу общественному транспорту

28 декабря 2023, 19:02
Фото: 1MI
На остановке «Сокол» в Белгороде произошёл инцидент между водителем автобуса и пассажиром. Водитель вытолкал мужчину из автобуса, последний попытался преградить дорогу транспорту. Подробности рассказали читатели Бел.Ру.
Сюжет
Автобус

Сегодня в 20:15 на остановку «Сокол» в Белгороде подъехал автобус 111У. В салон начали входить пассажиры, последним проскочил пьяный мужчина. Белгородец «плюхнулся» рядом с молодым человек и стал его о чём-то просить, рассказал читатель. В этот момент водитель автобуса вышел в салон и попросил пьяного пассажира выйти.

«Мужчина стал пререкаться с водителем. Последний не выдержал и вытолкал его из автобуса. Пьяный пассажир начал оскорблять водителя и попытался ворваться в автобус», — рассказывает читатель.

Выпивший горожанин встал на дорогу и попытался преградить автобусу путь несколько раз. Проехать удалось после того, как в конфликт вмешался другой пассажир, который грубо попросил выпившего уйти с дороги.

«Закончилось всё тем, что водитель по громкой связи извинился перед парнем, к которому изначально подсел мужчина», — сообщил читатель.

Водитель объяснил пассажирам, что мужчину пришлось высадить, чтобы он не уснул в автобусе.

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#Общество#Водитель#Пьяный#Автобус#Пассажир#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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