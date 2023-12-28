Пьяный белгородец на остановке попытался преградить дорогу общественному транспорту

Сегодня в 20:15 на остановку «Сокол» в Белгороде подъехал автобус 111У. В салон начали входить пассажиры, последним проскочил пьяный мужчина. Белгородец «плюхнулся» рядом с молодым человек и стал его о чём-то просить, рассказал читатель. В этот момент водитель автобуса вышел в салон и попросил пьяного пассажира выйти.