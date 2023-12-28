Пьяный белгородец на остановке попытался преградить дорогу общественному транспорту

Posted Сегодня, 19:02
Published Сегодня, 19:02
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
Сегодня в 20:15 на остановку «Сокол» в Белгороде подъехал автобус 111У. В салон начали входить пассажиры, последним проскочил пьяный мужчина. Белгородец «плюхнулся» рядом с молодым человек и стал его о чём-то просить, рассказал читатель. В этот момент водитель автобуса вышел в салон и попросил пьяного пассажира выйти.
«Мужчина стал пререкаться с водителем. Последний не выдержал и вытолкал его из автобуса. Пьяный пассажир начал оскорблять водителя и попытался ворваться в автобус», — рассказывает читатель.
Выпивший горожанин встал на дорогу и попытался преградить автобусу путь несколько раз. Проехать удалось после того, как в конфликт вмешался другой пассажир, который грубо попросил выпившего уйти с дороги.
«Закончилось всё тем, что водитель по громкой связи извинился перед парнем, к которому изначально подсел мужчина», — сообщил читатель.
Водитель объяснил пассажирам, что мужчину пришлось высадить, чтобы он не уснул в автобусе.