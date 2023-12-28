Отменят ли в Белгородской области ПЦР-тесты перед госпитализацией?

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
В ходе прямого эфира 28 декабря белгородцы задали вопрос министру здравоохранения региона Андрею Иконникову. Жители поинтересовались, планируют ли отменить ПЦР-тесты перед госпитализацией.
Чиновник ответил, что отмены не будет, поскольку в регионе в настоящий момент наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Если мы занесём какое-то заболевание в стационар, то всё отделение придётся закрыть: от этого будут страдать граждане», — добавил министр.
Кроме этого, стало известно, что ПЦР-тесты прировняли к экспресс-тестам. Это значит, что в случае отсутствия первых пациенты могут сделать быстрый тест.
Ещё в апреле Иконников сообщал о возможности сделать экспресс-тест вместо ПЦР. Воспользоваться такой возможностью можно перед лечением в стационаре.