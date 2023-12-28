Отменят ли в Белгородской области ПЦР-тесты перед госпитализацией?

Чиновник ответил, что отмены не будет, поскольку в регионе в настоящий момент наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Если мы занесём какое-то заболевание в стационар, то всё отделение придётся закрыть: от этого будут страдать граждане», — добавил министр.