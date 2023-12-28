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Больница

Отменят ли в Белгородской области ПЦР-тесты перед госпитализацией?

28 декабря 2023, 15:05
Фото: 1MI
Больница

Иконников ответил на вопрос белгородцев о ПЦР-тестах

По информации министра здравоохранения Андрея Иконникова, в настоящий момент коронавирусом начали заболевать чаще, поэтому отменять ПЦР-тесты нет смысла. Однако вместо них белгородцы могут сдать экспресс-тесты — результат будет точным.

В ходе прямого эфира 28 декабря белгородцы задали вопрос министру здравоохранения региона Андрею Иконникову. Жители поинтересовались, планируют ли отменить ПЦР-тесты перед госпитализацией.

Чиновник ответил, что отмены не будет, поскольку в регионе в настоящий момент наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Если мы занесём какое-то заболевание в стационар, то всё отделение придётся закрыть: от этого будут страдать граждане», — добавил министр.

Кроме этого, стало известно, что ПЦР-тесты прировняли к экспресс-тестам. Это значит, что в случае отсутствия первых пациенты могут сделать быстрый тест.

Ещё в апреле Иконников сообщал о возможности сделать экспресс-тест вместо ПЦР. Воспользоваться такой возможностью можно перед лечением в стационаре.

Белгородцы могут сдать экспресс-тест на ковид перед лечением в стационаре
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#Белгородская область#Медицина#Госпитализация#Белгород#Андрей иконников#ПЦР-тест#Экспресс-тест#Александра Склярова#Коронавирусная инфекция
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