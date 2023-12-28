Не срубленные красавицы: белгородцы нарядили ёлки вдоль дороги

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Белгородцы решили украсить ёлки прямо на улице, не срубая. Соответствующими фото поделились в соцсетях.
На небольшие ёлочки, растущие на улице Придорожной в Разумном, повесили шары, банты, мишуру и дождик.
Ранее красиво украшенными дворами уже делились в Сети другие жители региона. Например, Денис и Евгения Перковы украсили свой участок различными гирляндами, расставили оленей, Деда Мороза, подарки и другие арт-объекты. А жители многоэтажного дома по улице Дзержинского, 66а оформили вход в подъезд ветками.
Позже стало известно об организованных фотозонах на улице Чумичова, 11. Во дворе появились флажки, ленточки, шары и тёплый плед.