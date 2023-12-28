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Ель

Не срубленные красавицы: белгородцы нарядили ёлки вдоль дороги

28 декабря 2023, 11:16
Фото: 1MI
Ель

Под Белгородом украсили ели вдоль дорог

Об украшенных уличных деревьях женщина рассказала группе «Разумное on-line». На небольшие деревья повесили шары и банты, мишуру и дождик.

Белгородцы решили украсить ёлки прямо на улице, не срубая. Соответствующими фото поделились в соцсетях.

На небольшие ёлочки, растущие на улице Придорожной в Разумном, повесили шары, банты, мишуру и дождик.

Ранее красиво украшенными дворами уже делились в Сети другие жители региона. Например, Денис и Евгения Перковы украсили свой участок различными гирляндами, расставили оленей, Деда Мороза, подарки и другие арт-объекты. А жители многоэтажного дома по улице Дзержинского, 66а оформили вход в подъезд ветками.

Позже стало известно об организованных фотозонах на улице Чумичова, 11. Во дворе появились флажки, ленточки, шары и тёплый плед.

Наряженные к празднику деревьяНаряженные к празднику деревья
Наряженные к празднику деревьяНаряженные к празднику деревья
Наряженные к празднику деревьяНаряженные к празднику деревья
Наряженные к празднику деревьяНаряженные к празднику деревья
Наряженные к празднику деревьяНаряженные к празднику деревья
Наряженные к празднику деревьяНаряженные к празднику деревья
Наряженные к празднику деревьяНаряженные к празднику деревья
Наряженные к празднику деревьяНаряженные к празднику деревья
Наряженные к празднику деревьяНаряженные к празднику деревья
Наряженные к празднику деревья
Фото: группа ВК " Разумное on-line»
Шарики, флажки и плед: посмотрите, как ярко белгородцы украсили двор к Новому году
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#Белгородская область#Новый год#Двор#Белгород#Ёлки#Александра Склярова
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