Наследие Царицына и гордость Сталинграда: чем известен Кировский район Волгограда

В 1975 году Ергенинский источник признали памятником природы регионального значения, а в 1993-м он стал особо охраняемой природной территорией. Ещё буквально 20 лет назад за этой водой приезжали со всех районов города и набирали по несколько канистр. Сегодня такого бурного интереса к роднику нет, но он по-прежнему течёт, вот уже два с половиной столетия. Тем не менее, в 2023 году стало известно, что вокруг источника планируется создать ретрит-центр, где будут проводиться лечебно-оздоровительные практики. Уже есть даже предварительные эскизы, как это должно выглядеть.