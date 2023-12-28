Мужчина пожаловался на нехватку освещения на дороге под Белгородом

Во время прямого эфира к Сергею Евтушенко обратился местный житель. Мужчина сообщил, что на дороге Дубовое — Таврово не хватает освещения: «Дорога четырёхполосная, а фонари горят только с одной стороны. Можно решить этот вопрос?».