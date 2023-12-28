Мужчина пожаловался на нехватку освещения на дороге под Белгородом

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Во время прямого эфира к Сергею Евтушенко обратился местный житель. Мужчина сообщил, что на дороге Дубовое — Таврово не хватает освещения: «Дорога четырёхполосная, а фонари горят только с одной стороны. Можно решить этот вопрос?».
Министр подтвердил, что проблема действительно есть. В следующем году на дороге сделают второй ряд освещения.
Также в 2024 году планируется достроить освещение на автодороге Ракитное — Ивня (2 км) и на обходе Чернянки в районе Красного Острова (1,7 км).