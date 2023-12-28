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Мужчина пожаловался на нехватку освещения на дороге под Белгородом

Мужчина пожаловался на нехватку освещения на дороге под Белгородом

28 декабря 2023, 17:38
Фото: 1MI
Ситуация наблюдается на автодороге Дубовое — Таврово. Министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко сообщил, что в 2024 году на этом участке сделают недостающее освещение.
Сюжет
Дороги

Во время прямого эфира к Сергею Евтушенко обратился местный житель. Мужчина сообщил, что на дороге Дубовое — Таврово не хватает освещения: «Дорога четырёхполосная, а фонари горят только с одной стороны. Можно решить этот вопрос?».

Министр подтвердил, что проблема действительно есть. В следующем году на дороге сделают второй ряд освещения.

Также в 2024 году планируется достроить освещение на автодороге Ракитное — Ивня (2 км) и на обходе Чернянки в районе Красного Острова (1,7 км).

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#Общество#Белгородский район#Дороги#Освещение#Сергей евтушенко#Белгород#Алина Харина#Дорожное освещение
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