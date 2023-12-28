ИП из Татарстана, курянин, украинец: кто обеспечивал новогоднюю красоту в Белгороде

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
По информации мэрии Белгорода, в текущем году департамент городского хозяйства закупил 18 изделий для общественных пространств. Это «звездопады», «самокаты», «шары», «звёзды», «орнаменты», «свечи», «снегири», «конвертик» и «картина». Управление Белгорблагоустройство приобрело ещё 20 изделий для общественных пространств («шишки», «замок», «арка с качелью», «подарок», «ротонда», другие), а также элементы праздничного оформления (ёлки, световые деревья, световые качели).
Всего на закупку новогодних украшений для областного центра Белгорблагоустройство выделило 54 млн рублей, из них 12 млн рублей — средства городского бюджета и 42 млн рублей — дотации из областного бюджета.
Городские власти отметили, что поставщиками новогодних украшений выступили следующие индивидуальные предприниматели и компании:
С помощью аналитической системы «Маркер» журналисты Бел.Ру изучили детальнее деятельность каждого из поставщиков.
В качестве индивидуального предпринимателя Гусева зарегистрировалась в 2019 году в Ленинградской области. В текущем году предприниматель заключила два контракта на 41 млн рублей. Один — с муниципальным учреждением «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» на выполнение работ по изготовлению и установке декоративных растений, а второй — с управлением культуры администрации Челябинска. Данных о заключении контрактов в Белгороде в открытых источниках нет. В прошлом году ИП заключила три договора на 18,5 млн рублей.
Бизнесмен зарегистрировался в качестве ИП в октябре 2023 года в Белгородской области. С начала своей деятельности он подписал 14 контрактов на 14,7 млн рублей. Два из которых были заключены с единственным поставщиком. Примечательно, что все контракты были подписаны с УБГБ.
Компания работает в Белгороде с 2019 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель — Дмитрий Сыч. Ему же принадлежит 50% доли в УК. Ещё половина компании числится за гражданином Украины Сергеем Редько. По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы составила 166 тысяч рублей.
В текущем году организация подписала восемь контрактов с УБГБ на 27 млн рублей. Среди договоров: работы по ремонту памятников, ремонт электросветового оборудования, поставка изделий для праздников и карнавалов, монтаж и обслуживание элементов новогоднего оформления и т. д.
Для справки. Из ответа мэрии следует, что ИНН компании — 3122463491. В документах он указан так: 3123463491.
В качестве индивидуального предпринимателя Хрущева зарегистрировалась в 2021 году в Республике Татарстан. В текущем году ИП заключила два контракта на 44 млн рублей. Один из контрактов — с УБГБ на 42 млн рублей на поставку и монтаж изделий для общественных пространств.
Для справки. Из ответа мэрии следует, что ИНН индивидуального предпринимателя — 508964372. В документах он указан так: 165508964372.
Выяснили журналисты Бел.Ру и кто монтировал ледовый каток на Соборной площади в текущем году. Подрядчиком выступила компания «Агротехстройинвест», которая получила за работу 20,3 млн рублей (дотации из областного бюджета).
Компания «Агротехстройинвест» работает в Курске с 2003 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель, бенефициар и владелец — Роман Рыльцов. По итогам 2023 года чистая прибыль компании составила 1,5 млн рублей.
В текущем году предприятие заключило один контракт на 29 млн рублей с УБГБ. В прошлом году организация также подписала один договор на 16,9 млн рублей с одной из районных администраций Курской области.
Что касается монтажа ёлки на Соборной площади, этими работами занималось управление Белгорблагоустройства в рамках муниципального задания.
Напомним, ранее житель Белгорода спросил у мэра областного центра Валентина Демидова, почему в центре города нельзя поставить живую ель. По его словам, живое дерево лучше создаёт новогоднее настроение.
Градоначальник отметил, что конструкция должна быть устойчивой при сильном ветре и ёлка в течение продолжительного времени при всех погодных условиях не должна видоизменяться.