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Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Украшения для новогоднего Белгорода закупили у четверых поставщиков

ИП из Татарстана, курянин, украинец: кто обеспечивал новогоднюю красоту в Белгороде

28 декабря 2023, 14:54
Фото: Midjourney

Украшения для новогоднего Белгорода закупили у четверых поставщиков

Для украшения общественных пространств областного центра в текущем году закупили больше 30 изделий. Что нового появилось на улицах города, сколько средств на это было потрачено и кто выступил поставщиками — в материале Бел.Ру.

Звездопады и снегири

По информации мэрии Белгорода, в текущем году департамент городского хозяйства закупил 18 изделий для общественных пространств. Это «звездопады», «самокаты», «шары», «звёзды», «орнаменты», «свечи», «снегири», «конвертик» и «картина». Управление Белгорблагоустройство приобрело ещё 20 изделий для общественных пространств («шишки», «замок», «арка с качелью», «подарок», «ротонда», другие), а также элементы праздничного оформления (ёлки, световые деревья, световые качели).

Всего на закупку новогодних украшений для областного центра Белгорблагоустройство выделило 54 млн рублей, из них 12 млн рублей — средства городского бюджета и 42 млн рублей — дотации из областного бюджета.

Поставщики

Городские власти отметили, что поставщиками новогодних украшений выступили следующие индивидуальные предприниматели и компании:

  • индивидуальный предприниматель Гусева Юлия Николаевна (ИНН 47031711300);
  • индивидуальный предприниматель Борисов Алексей Вячеславович (ИНН 312606163851);
  • «Инфинити» (ИНН 3122463491);
  • индивидуальный предприниматель Хрущева Анастасия Дмитриевна (ИНН 508964372).

С помощью аналитической системы «Маркер» журналисты Бел.Ру изучили детальнее деятельность каждого из поставщиков.

Индивидуальный предприниматель Гусева Юлия Николаевна

В качестве индивидуального предпринимателя Гусева зарегистрировалась в 2019 году в Ленинградской области. В текущем году предприниматель заключила два контракта на 41 млн рублей. Один — с муниципальным учреждением «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» на выполнение работ по изготовлению и установке декоративных растений, а второй — с управлением культуры администрации Челябинска. Данных о заключении контрактов в Белгороде в открытых источниках нет. В прошлом году ИП заключила три договора на 18,5 млн рублей.

Индивидуальный предприниматель Борисов Алексей Вячеславович

Бизнесмен зарегистрировался в качестве ИП в октябре 2023 года в Белгородской области. С начала своей деятельности он подписал 14 контрактов на 14,7 млн рублей. Два из которых были заключены с единственным поставщиком. Примечательно, что все контракты были подписаны с УБГБ.

Компания «Инфинити»

Компания работает в Белгороде с 2019 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель — Дмитрий Сыч. Ему же принадлежит 50% доли в УК. Ещё половина компании числится за гражданином Украины Сергеем Редько. По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы составила 166 тысяч рублей.

В текущем году организация подписала восемь контрактов с УБГБ на 27 млн рублей. Среди договоров: работы по ремонту памятников, ремонт электросветового оборудования, поставка изделий для праздников и карнавалов, монтаж и обслуживание элементов новогоднего оформления и т. д.

Для справки. Из ответа мэрии следует, что ИНН компании — 3122463491. В документах он указан так: 3123463491.

Индивидуальный предприниматель Хрущева Анастасия Дмитриевна

В качестве индивидуального предпринимателя Хрущева зарегистрировалась в 2021 году в Республике Татарстан. В текущем году ИП заключила два контракта на 44 млн рублей. Один из контрактов — с УБГБ на 42 млн рублей на поставку и монтаж изделий для общественных пространств.

Для справки. Из ответа мэрии следует, что ИНН индивидуального предпринимателя — 508964372. В документах он указан так: 165508964372.

Ледовый каток

Выяснили журналисты Бел.Ру и кто монтировал ледовый каток на Соборной площади в текущем году. Подрядчиком выступила компания «Агротехстройинвест», которая получила за работу 20,3 млн рублей (дотации из областного бюджета).

Компания «Агротехстройинвест» работает в Курске с 2003 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель, бенефициар и владелец — Роман Рыльцов. По итогам 2023 года чистая прибыль компании составила 1,5 млн рублей.

В текущем году предприятие заключило один контракт на 29 млн рублей с УБГБ. В прошлом году организация также подписала один договор на 16,9 млн рублей с одной из районных администраций Курской области.

Ёлка на Соборной площади

Что касается монтажа ёлки на Соборной площади, этими работами занималось управление Белгорблагоустройства в рамках муниципального задания.

Напомним, ранее житель Белгорода спросил у мэра областного центра Валентина Демидова, почему в центре города нельзя поставить живую ель. По его словам, живое дерево лучше создаёт новогоднее настроение.

Градоначальник отметил, что конструкция должна быть устойчивой при сильном ветре и ёлка в течение продолжительного времени при всех погодных условиях не должна видоизменяться.

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#Новости Белгорода#Эксклюзив#Индивидуальный предприниматель#Звёзды#Белгород#Кристина Семенчук#Новогодние украшения#Снегири#Звездопады#МБУ УБГБ
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