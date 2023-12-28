ИП из Татарстана, курянин, украинец: кто обеспечивал новогоднюю красоту в Белгороде

В качестве индивидуального предпринимателя Гусева зарегистрировалась в 2019 году в Ленинградской области. В текущем году предприниматель заключила два контракта на 41 млн рублей. Один — с муниципальным учреждением «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» на выполнение работ по изготовлению и установке декоративных растений, а второй — с управлением культуры администрации Челябинска. Данных о заключении контрактов в Белгороде в открытых источниках нет. В прошлом году ИП заключила три договора на 18,5 млн рублей.