Белгородцев в 2024 году накормят солдатской кашей на 1,2 млн рублей

Готовить блюдо будут из пшена, сала, репчатого лука, говяжьей тушёнки, соли, растительного масла, репчатого лука. Размер одной порции — 200 граммов. К ней также выдадут два куска хлеба. Кроме того, желающим отведать кашу раздадут и горячий чай с сахаром.