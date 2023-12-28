Белгородцев в 2024 году накормят солдатской кашей на 1,2 млн рублей

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Для белгородцев в следующем году приготовят 8640 порций солдатской каши на 1 252 800 рублей. Мэрия Белгорода опубликовала три закупки по поставке продукции общественного питания и обслуживанию торжественных мероприятий.
Согласно закупке, в период с 1 апреля по 1 ноября 2024 года при проведении 81 тематического мероприятия необходимо раздавать солдатскую кашу. На праздниках микрорайонов, посвящённых Дню Победы, горожанам раздадут 2700 порций каши. Столько же — на праздниках микрорайонов, посвящённых Дню освобождения Белгорода. Ещё 3240 порций угощения белгородцы получат в рамках проведения общегородского субботника.
Готовить блюдо будут из пшена, сала, репчатого лука, говяжьей тушёнки, соли, растительного масла, репчатого лука. Размер одной порции — 200 граммов. К ней также выдадут два куска хлеба. Кроме того, желающим отведать кашу раздадут и горячий чай с сахаром.
Заявки подаются до 10 января. Исполнителя определят 12 января.