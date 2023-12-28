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Солдатская каша

Белгородцев в 2024 году накормят солдатской кашей на 1,2 млн рублей

28 декабря 2023, 08:03
Фото: 1MI
Солдатская каша

Мэрия Белгорода заказала 8640 порций солдатской каши

Горожанам будут раздавать кашу в честь Дня Победы, Дня освобождения Белгорода и на общегородском экологическом субботнике. В общем во время мероприятий для гостей приготовят свыше 8,6 тыс. порций угощения, следует из данных сайта госзакупок.

Для белгородцев в следующем году приготовят 8640 порций солдатской каши на 1 252 800 рублей. Мэрия Белгорода опубликовала три закупки по поставке продукции общественного питания и обслуживанию торжественных мероприятий.

Согласно закупке, в период с 1 апреля по 1 ноября 2024 года при проведении 81 тематического мероприятия необходимо раздавать солдатскую кашу. На праздниках микрорайонов, посвящённых Дню Победы, горожанам раздадут 2700 порций каши. Столько же — на праздниках микрорайонов, посвящённых Дню освобождения Белгорода. Ещё 3240 порций угощения белгородцы получат в рамках проведения общегородского субботника.

Готовить блюдо будут из пшена, сала, репчатого лука, говяжьей тушёнки, соли, растительного масла, репчатого лука. Размер одной порции — 200 граммов. К ней также выдадут два куска хлеба. Кроме того, желающим отведать кашу раздадут и горячий чай с сахаром.

Заявки подаются до 10 января. Исполнителя определят 12 января.

Белгородцев вновь угостят солдатской кашей
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#Белгородская область#Госзакупки#Новости Белгорода#Солдатская каша#Белгород#Наталья Корявых#Угощение
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