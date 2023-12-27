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Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

белгородцам попался новогодний подарок с браком

«Я, конечно, расстроился»: Гладков — о конфузе с подарком для детей

27 декабря 2023, 15:12
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
белгородцам попался новогодний подарок с браком

В Белгородской области ребёнку в подарке попались бракованные сладости

К властям обратилась жительница Яковлевского горокруга и рассказала о проблемах со сладким подарком, который её ребёнок получил к Новому году. Но в нём попались надкусанная конфета и ещё одна — с надорванной упаковкой. Вопрос в итоге оперативно решили.

Белгородцам попался бракованный детский подарок. Сладости ребёнку вручили в детском саду. Внутри были надкусанная конфета и ещё одна сладость с повреждённой упаковкой.

О ситуации сообщила властям жительница Яковлевского горокруга. Она сказала, что в принципе из-за ситуации не расстроилась, но поинтересовалась, был ли это заводской брак. Она же предположила, что на производстве могли быть грызуны.

«Нам попалась одна надорванная и откусанная конфета. Ну, мягко скажем, приятного мало. В связи с чем возникает вопрос: это сотрудникам, комплектующим подарки, не дают попробовать конфет? Либо на производстве есть грызуны и не проводятся мероприятия по их ликвидации», — отметила женщина.

Белгородка также добавила, что доступ в сам подарок достаточно простой, поэтому что-то заменить не составит труда. Она поинтересовалась, проводится ли выборочный контроль закупаемой продукции.

Глава горокруга Олег Медведев отреагировал на обращение и пообещал разобраться. Однако комментарий женщины заметил и губернатор Вячеслав Гладков, которого ситуация расстроила. Но он также добавил, что подарки для дошколят закупает муниципалитет, а не регион.

Я, конечно, расстроился. Извините! Поговорил с главой округа. Подарки в детские сады покупал муниципалитет, а область — в начальную школу. Он [Олег Медведев — прим. ред.] исправит ситуацию и вернёт радость Нового года в Вашу семью.
Вячеслав Гладков

Вскоре Медведев сообщил, что ситуацию исправили. Сама белгородка подтвердила, что подарок заменили, и поблагодарила чиновников за оперативность.

белгородцам попался новогодний подарок с бракомбелгородцам попался новогодний подарок с браком
белгородцам попался новогодний подарок с бракомбелгородцам попался новогодний подарок с браком
белгородцам попался новогодний подарок с бракомбелгородцам попался новогодний подарок с браком
белгородцам попался новогодний подарок с бракомбелгородцам попался новогодний подарок с браком
белгородцам попался новогодний подарок с браком
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
От «Е-шек» до абрикосовых косточек: чего не должно быть в сладких подарках для детей?
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