ВТБ подтвердил Национальный рейтинг корпоративного управления на уровне «8+»

Среди ключевых положительных моментов в системе корпоративного управления Банка эксперты также отметили возобновление раскрытия на сайте Банка годовой и промежуточной финансовой отчетности (по российским и международным стандартам), материалов к Общему собранию акционеров, протоколов Общего собрания акционеров, информации о заседаниях Наблюдательного совета на интернет-сайте Банка, Годового отчета Банка и Отчета об устойчивом развитии. На решение экспертов повлияла положительная динамика по количеству очных заседаний Комитета Наблюдательного совета ВТБ по кадрам и вознаграждениям; наличие системы управления ESG-рисками, интегрированной в общую систему управления рисками, осуществление контроля за ESG-рисками со стороны Наблюдательного совета; подготовка Отчета об устойчивом развитии за 2022 год по стандартам GRI.