В ещё одном белгородском автобусе оплачивать проезд нужно по новым правилам

С сегодняшнего дня пассажирам необходимо два раза прикладывать карту к валидатору — при входе и при выходе. В первый раз белгородцам разрешат проезд, а во второй — снимут необходимое количество денег. В случае если не приложить карту во второй раз, со счёта спишут полную сумму до конечной остановки.