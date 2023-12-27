В ещё одном белгородском автобусе оплачивать проезд нужно по новым правилам

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Система оплаты проезда «вход/выход» заработала на ещё одном пригородном маршруте. В этот раз изменения коснулись автобуса №128 «посёлок Северный — Болховец». Общественный транспорт обслуживает ООО «Маршрут».
С сегодняшнего дня пассажирам необходимо два раза прикладывать карту к валидатору — при входе и при выходе. В первый раз белгородцам разрешат проезд, а во второй — снимут необходимое количество денег. В случае если не приложить карту во второй раз, со счёта спишут полную сумму до конечной остановки.
На сегодняшний день такая система оплаты проезда работает ещё на 47 маршрутах: № 101, 101А, 102, 102А, 102Г, №102М, 103, 103Н, 104, 106, 111, 111У, 111С, 112, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 116, 117, 117Т, 119, 120, 121Р, 123, 123А, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 139, 146А, 147, 154, 172, 202, 223, 223А, 223И, 229, 234, 237 и 238.