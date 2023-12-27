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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Автобус

В ещё одном белгородском автобусе оплачивать проезд нужно по новым правилам

27 декабря 2023, 08:25
Фото: 1MI
Автобус

Систему оплаты проезда поменяли в автобусе № 128

Об изменениях стало известно сегодня, 27 декабря. Пассажирам нужно будет два раза прикладывать карту к валидатору — при входе и выходе. Подробности сообщил Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.
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Автобус

Система оплаты проезда «вход/выход» заработала на ещё одном пригородном маршруте. В этот раз изменения коснулись автобуса №128 «посёлок Северный — Болховец». Общественный транспорт обслуживает ООО «Маршрут».

С сегодняшнего дня пассажирам необходимо два раза прикладывать карту к валидатору — при входе и при выходе. В первый раз белгородцам разрешат проезд, а во второй — снимут необходимое количество денег. В случае если не приложить карту во второй раз, со счёта спишут полную сумму до конечной остановки.

На сегодняшний день такая система оплаты проезда работает ещё на 47 маршрутах: № 101, 101А, 102, 102А, 102Г, №102М, 103, 103Н, 104, 106, 111, 111У, 111С, 112, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 116, 117, 117Т, 119, 120, 121Р, 123, 123А, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 139, 146А, 147, 154, 172, 202, 223, 223А, 223И, 229, 234, 237 и 238.

Оплата проезда в соседнем с Белгородской областью регионе вырастет
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#Белгородская область#Белгородский район#Автобус#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Система оплаты проезда
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