В Белгородской области работали не прошедшие техосмотр пассажирские автобусы

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
По информации надзорного ведомства, в ООО «Трансэкспресс» состоялась проверка общественного транспорта. Всего четыре автобуса не прошли технический осмотр, на них не были получены диагностические карты.
Согласно закону, такой транспорт нельзя использовать для пассажирских перевозок.
Прокурор Чернянского района внёс представление директору автотранспортного предприятия. Сотрудник ведомства также взял рассмотрение акта реагирования на контроль.
Отметим, что за вторую половину ноября в отношении водителей автобусов в Белгородской области составили 1207 административных материалов. В число нарушений вошли не пристёгнутые ремни безопасности, нетрезвое состояние водителей, технические неисправности и другое.