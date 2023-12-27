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Остановка

В Белгородской области работали не прошедшие техосмотр пассажирские автобусы

27 декабря 2023, 10:47
Фото: 1MI
Остановка

Четыре автобуса с нарушениями обнаружили в Белгородской области

Нарушения выявила прокуратура Чернянского района. Всего технический осмотр не прошли четыре автобуса. По закону они не имеют право перевозить пассажиров. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

По информации надзорного ведомства, в ООО «Трансэкспресс» состоялась проверка общественного транспорта. Всего четыре автобуса не прошли технический осмотр, на них не были получены диагностические карты.

Согласно закону, такой транспорт нельзя использовать для пассажирских перевозок.

Прокурор Чернянского района внёс представление директору автотранспортного предприятия. Сотрудник ведомства также взял рассмотрение акта реагирования на контроль.

Отметим, что за вторую половину ноября в отношении водителей автобусов в Белгородской области составили 1207 административных материалов. В число нарушений вошли не пристёгнутые ремни безопасности, нетрезвое состояние водителей, технические неисправности и другое.

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#Белгородская область#Нарушения#Проверка#Чернянский район#Техосмотр#Автобусы#Пассажирские перевозки#Белгород#Александра Склярова
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