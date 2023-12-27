В Белгородской области подняли прожиточный минимум и нашли место главе из приграничья

Ранее Вейделевский район возглавлял Александр Алексеев. Он занимал пост с декабря 2022 года, а 13 декабря 2023 года губернатор Вячеслав Гладков сообщил о его отставке. Выяснилось, что к работе Алексеева у правоохранителей появились вопросы. До него в должности главы работал Анатолий Тарасенко, который сейчас является фигурантом уголовного дела.