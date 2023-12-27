В Белгородской области подняли прожиточный минимум и нашли место главе из приграничья

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Экс-главу приграничной Журавлёвки в Белгородском районе Анжелику Самойлову перевели на работу в Вейделевский район. Она стала первым заместителем главы муниципалитета. Известно, что чиновница будет занимать этот пост до проведения конкурса — 16 февраля. О её назначении сообщили в пресс-службе местной администрации.
Ранее Вейделевский район возглавлял Александр Алексеев. Он занимал пост с декабря 2022 года, а 13 декабря 2023 года губернатор Вячеслав Гладков сообщил о его отставке. Выяснилось, что к работе Алексеева у правоохранителей появились вопросы. До него в должности главы работал Анатолий Тарасенко, который сейчас является фигурантом уголовного дела.
Анжелика Самойлова родилась в 1974 году в хуторе Валковский Белгородского района. Она окончила педагогический колледж и БелГУ, а в 2015 году стала работать в системе местного самоуправления. До 26 декабря 2023 года она возглавляла Журавлёвское сельское поселение Белгородского района, куда входят обстреливаемые ВСУ Журавлёвка и Нехотеевка.
В мае этого года Самойлову наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В Белгородской области изменили сумму прожиточного минимума — на 2024 год она составит 12 981 рубль. Ранее предполагалось, что показатель остановится на сумме в 12 813 рублей.
Для трудоспособных жителей прожиточный минимум составит 14 149 рублей, а не 13 966 рублей, как утвердили в сентябрьском документе. Также были увеличены суммы для пенсионеров и детей — 11 164 и 12 592 рублей соответственно. Ранее они были меньше примерно на 100 рублей.
Изменения начнут действовать с 1 января 2024 года.
Белгородская область вошла в число регионов с самым низким прожиточным минимумом по России. Причину ранее попыталась объяснить глава областного минсоцтруда Елена Батанова.
Журналисты «Фонаря» узнали у сотрудников правоохранительных органов, правда ли бывший замгубернатора Белгородской области Юлия Щедрина дала признательные показания. Ранее эта информация появилась в Telegram-канале «Маликов»: там сообщалось, что чиновница призналась в нецелевом расходовании бюджетных средств, которые выделяли на поддержку сельского хозяйства в регионе. Предполагается, что сумма достигает 217 млн рублей.
Правоохранители подтвердили журналистам эту информацию.
Напомним, что Щедрина уволилась с поста замгубернатора 13 декабря. Она утверждала, что ушла с должности по собственному желанию. Однако уже 18 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела против неё. Предприниматель Андрей Маликов сообщал, что в её квартире проводили обыск.
Некоторые источники считали, что её уход связан с разбирательствами между «Русагро» и представителями «Агро-Белогорья».