В Белгородской области насчитали 15 тысяч неучтённых гаражей

Отметим, что новый закон губернатор Вячеслав Гладков внёс ещё в ноябре 2023 года. Чиновники муниципалитетов должны будут сформировать перечень гаражей, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН. Эту информацию будут публиковать в местных СМИ и на сайтах администраций.