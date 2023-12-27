В Белгородской области насчитали 15 тысяч неучтённых гаражей

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В Белгородской области приняли закон, направленный на выявление неоформленных гаражей и земельных участков под ними. Жителям начнут помогать регистрировать собственность на такие объекты недвижимости.
Закон разработали в рамках реализации федерального законодательства о гаражной амнистии.
Закон области станет большим подспорьем в реализации федерального законодательства, связанного с выявлением новых объектов недвижимости для учёта их в едином государственном реестре, а также для проведения комплексных кадастровых работ.
Рустэм Зайнуллин, замгубернатора — министр имущественных и земельных отношений
На сегодняшний день в Белгородской области насчитывается около 30 тыс. гаражей, из которых 15 тыс. до сих пор не зарегистрированы.
Отметим, что новый закон губернатор Вячеслав Гладков внёс ещё в ноябре 2023 года. Чиновники муниципалитетов должны будут сформировать перечень гаражей, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН. Эту информацию будут публиковать в местных СМИ и на сайтах администраций.