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Гаражи

В Белгородской области насчитали 15 тысяч неучтённых гаражей

27 декабря 2023, 10:27
Фото: 1MI
Гаражи

В Белгородской области приняли закон, регулирующий вопросы неучтённых гаражей

Чиновники в муниципалитетах будут составлять списки незарегистрированных гаражей и публиковать их в Сети. Соответствующие изменения накануне обсудили в облдуме. Всего в регионе насчитывается около 15 тыс. неоформленных гаражей.

В Белгородской области приняли закон, направленный на выявление неоформленных гаражей и земельных участков под ними. Жителям начнут помогать регистрировать собственность на такие объекты недвижимости.

Закон разработали в рамках реализации федерального законодательства о гаражной амнистии.

Закон области станет большим подспорьем в реализации федерального законодательства, связанного с выявлением новых объектов недвижимости для учёта их в едином государственном реестре, а также для проведения комплексных кадастровых работ.
Рустэм Зайнуллин, замгубернатора — министр имущественных и земельных отношений

На сегодняшний день в Белгородской области насчитывается около 30 тыс. гаражей, из которых 15 тыс. до сих пор не зарегистрированы.

Отметим, что новый закон губернатор Вячеслав Гладков внёс ещё в ноябре 2023 года. Чиновники муниципалитетов должны будут сформировать перечень гаражей, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН. Эту информацию будут публиковать в местных СМИ и на сайтах администраций.

Белгородские власти возьмутся за самовольно построенные гаражи
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#Белгородская область#Гаражи#Белгород#Рустэм Зайнуллин#Александра Склярова
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