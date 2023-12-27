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Цемзавод в Белгороде

В Белгороде проведут публичные слушания по проекту рекультивации «полигона» цемзавода

27 декабря 2023, 11:57
Фото: 1MI
Цемзавод в Белгороде
В областном центре планируют провести общественные слушания и оценить воздействие на окружающую среду будущей рекультивации пострадавшего участка земли. Речь о месторождении цементного сырья. Соответствующее постановление опубликовала мэрия Белгорода.

В Белгороде планируют провести общественные слушания по поводу оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы. Речь идёт о проекте рекультивации нарушенных земель при промышленной разработке полигона цемзаводом. Это касается месторождения цементного сырья — мела, глины и суглинка.

Заказчиком проектной документации и работ по оценке воздействия на окружающую среду выступает ЗАО «Белгородский цемент». Общественные слушания должны пройти в период с 28 декабря 2023 года по 29 января 2024 года. Соответствующее распоряжение мэрия опубликовала 27 декабря.

Тем временем ранее белгородцы неоднократно жаловались на цемзавод из-за выбросов. Недавно предприятие оштрафовали за 29 нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха.

Однако ситуация с пылью от цемзавода возмущала белгородцев ещё восемь лет назад, в 2015 году. Экс-губернатор Евгений Савченко ещё тогда хотел закрыть предприятие, а на его месте открыть технопарк. В горадминистрации при этом утверждали, что никаких нарушений обнаружено не было.

«Оазис» вместо пыли: цемзавод в Белгороде хотели закрыть восемь лет назад
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#Город#Белгородская область#Предприятие#Новости Белгорода#Мэрия#Цемзавод#Белгород#Наталья Корявых#Общественные слушания
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