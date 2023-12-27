В Белгороде проведут публичные слушания по проекту рекультивации «полигона» цемзавода

Однако ситуация с пылью от цемзавода возмущала белгородцев ещё восемь лет назад, в 2015 году. Экс-губернатор Евгений Савченко ещё тогда хотел закрыть предприятие, а на его месте открыть технопарк. В горадминистрации при этом утверждали, что никаких нарушений обнаружено не было.