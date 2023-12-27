В Белгороде проведут публичные слушания по проекту рекультивации «полигона» цемзавода

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В Белгороде планируют провести общественные слушания по поводу оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы. Речь идёт о проекте рекультивации нарушенных земель при промышленной разработке полигона цемзаводом. Это касается месторождения цементного сырья — мела, глины и суглинка.
Заказчиком проектной документации и работ по оценке воздействия на окружающую среду выступает ЗАО «Белгородский цемент». Общественные слушания должны пройти в период с 28 декабря 2023 года по 29 января 2024 года. Соответствующее распоряжение мэрия опубликовала 27 декабря.
Тем временем ранее белгородцы неоднократно жаловались на цемзавод из-за выбросов. Недавно предприятие оштрафовали за 29 нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха.
Однако ситуация с пылью от цемзавода возмущала белгородцев ещё восемь лет назад, в 2015 году. Экс-губернатор Евгений Савченко ещё тогда хотел закрыть предприятие, а на его месте открыть технопарк. В горадминистрации при этом утверждали, что никаких нарушений обнаружено не было.