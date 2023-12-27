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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Проект нового корпуса детской больницы

Проектировщики показали, каким будет новый корпус детской больницы в Белгороде

27 декабря 2023, 12:42
Фото: группа «Белгородоблпроект»
Проект нового корпуса детской больницы

В Белгороде разработали проект нового корпуса детской больницы

Проектно-сметная документация разработана для строительства корпуса на территории детской областной клинической больницы. Уже получено положительное заключение государственной экспертизы. Подробности об объекте сообщили в группе «Белгородоблпроект».

В Белгороде появится лечебный корпус №3 детской областной клинической больницы. Его разместят по улице Губкина, 44. Общая площадь здания составит 29 141,9 квадратных метра.

В учреждении будут оказывать неотложную, а также стационарную медпомощь детям с офтальмологическими, оториноларингологическими и онкогематологическими заболеваниями.

Корпус рассчитан на 122 койко-места. Помимо детей, в здании смогут разместить их опекунов.

Благодаря построенному остеклённому надземному крытому переходу корпус будет соединён с уже существующим зданием. Переход разместят на втором этаже.

Помимо новейшего оборудования, в больнице установят системы медицинского кислородоснабжения.

Ранее сообщалось, что на выполнение проектных работ по корпусу детской областной больницы готовы были выделить свыше 12 млн рублей.

Проект нового корпуса детской больницыПроект нового корпуса детской больницы
Проект нового корпуса детской больницыПроект нового корпуса детской больницы
Проект нового корпуса детской больницы
Фото: группа «Белгородоблпроект»
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#Медицина#Строительство#Новости Белгорода#Касается каждого#Архитектурный проект#Детская больница#Белгород#Корпус#Александра Склярова
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