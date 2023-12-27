Проектировщики показали, каким будет новый корпус детской больницы в Белгороде

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В Белгороде появится лечебный корпус №3 детской областной клинической больницы. Его разместят по улице Губкина, 44. Общая площадь здания составит 29 141,9 квадратных метра.
В учреждении будут оказывать неотложную, а также стационарную медпомощь детям с офтальмологическими, оториноларингологическими и онкогематологическими заболеваниями.
Корпус рассчитан на 122 койко-места. Помимо детей, в здании смогут разместить их опекунов.
Благодаря построенному остеклённому надземному крытому переходу корпус будет соединён с уже существующим зданием. Переход разместят на втором этаже.
Помимо новейшего оборудования, в больнице установят системы медицинского кислородоснабжения.
Ранее сообщалось, что на выполнение проектных работ по корпусу детской областной больницы готовы были выделить свыше 12 млн рублей.