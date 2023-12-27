Помощь новым регионам: гуманитарная миссия ЕР работает ежедневно

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Работа по оказанию помощи новым субъектам Российской Федерации продолжается круглосуточно. Об этом рассказала Анна Кузнецова, глава штаба по гуманитарному сотрудничеству и замсекретаря генсовета партии.
На заседании штаба она подробнее рассказала о работе волонтеров «Молодой Гвардии» и партнеров «Единой России» — Минздрава, ОАО «РЖД», ФМБА, движения «Здоровое Отечество», Минпросвещения, фонда «Своих не бросаем» и Министерства обороны.
Активисты не только доставили нуждающимся лекарства, продукты, стройматериалы, одежду, но и вывезли более 700 детей на лечение. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Глава штаба по гуманитарному сотрудничеству рассказала, что недавно волонтеры доставили в Энергодар 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости. В городе помощь организована, но прифронтовым селам требуется гуманитарная поддержка. Также Кузнецова сообщила, что активисты МГЕР начали проект по доставке горячего питания одиноким маломобильным гражданам Мариуполя.
Волонтеры доставляют жителям прифронтовых районов все необходимое для жизни, адресно приносят лекарства и продукты, уделяя особое внимание одиноким гражданам и многодетным семьям.
Проект «Я с тобой», поддерживаемый партией «Единая Россия» и фондом «Дороги жизни», в настоящее время реализуется в детских домах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Врачи уже посетили 18 учреждений и провели осмотр более 800 детей. Несколько десятков из них были направлены в федеральные клиники для прохождения лечения.
Анна Кузнецова поделилась информацией о том, как благодаря народной программе ЕР и всесторонней поддержке регионов-шефов в новые субъекты Федерации возвращается мирная жизнь. Планируется обновление системы здравоохранения, решаются вопросы образования, строятся новые жилые и социальные объекты.
Волонтеры из организации «Молодая Гвардия» активно участвуют в гуманитарной миссии. Они оказывают помощь в больнице интенсивного лечения в Мариуполе, военном госпитале в Луганске и больнице имени Калинина в Донецке. С сентября 2023 года в Херсонской области стартовала работа педагогического десанта. Активисты уже открыли футбольную школу имени Андрея Соломатина в Мариуполе и бесплатную секцию по самбо в Шахтерске.
Сайт ER.ru сообщает, что на данный момент под патронажем гуманитарного штаба ЕР находятся 10 тысяч семей беженцев в Белгородской области. Помимо помощи этим людям, активисты занимаются доставкой продуктов питания в прифронтовые села вблизи Харькова.
Заместитель секретаря генсовета партии Анна Кузнецова выразила благодарность всем, кто содействует «Единой России» в гуманитарной миссии.
«Белгородские партийцы вместе с волонтерскими организациями и активными жителями ежедневно оказывают поддержку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Члены и сторонники партии, депутаты всех уровней, молодогвардейцы вместе помогают бойцам тем, что действительно необходимо. На передовую переданы сотни тонн гуманитарных грузов: продукты питания, медикаменты, одежда, спецснаряжение, квадрокоптеры, тепловизоры, бронежилеты, печи и многое другое. Всегда, направляя помощь ребятам, стараемся передать и весточку из дома — открытки с теплыми пожеланиями от родных и близких, поздравления с предстоящими праздниками.
Также на площадках партии продолжается работа по изготовлению маскировочных сеток, окопных свечей и вязаных вещей, которые обязательно пригодятся нашим защитникам в зимний период», — рассказал первый замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.