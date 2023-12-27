Помощь новым регионам: гуманитарная миссия ЕР работает ежедневно

«Белгородские партийцы вместе с волонтерскими организациями и активными жителями ежедневно оказывают поддержку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Члены и сторонники партии, депутаты всех уровней, молодогвардейцы вместе помогают бойцам тем, что действительно необходимо. На передовую переданы сотни тонн гуманитарных грузов: продукты питания, медикаменты, одежда, спецснаряжение, квадрокоптеры, тепловизоры, бронежилеты, печи и многое другое. Всегда, направляя помощь ребятам, стараемся передать и весточку из дома — открытки с теплыми пожеланиями от родных и близких, поздравления с предстоящими праздниками.