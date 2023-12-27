Оправдавшего удар по нефтебазе в Белгороде россиянина отправили в тюрьму на 14 лет

Ранее в Telegram-канале «Осторожно, новости» сообщали, что Елисеева задержали по факту оправдания терроризма. Причиной назвали посты, где фигурант одобрил удары ВСУ по нефтебазе в Белгороде. В 2023 году его также обвинили в переводе криптовалюты гражданину Украины на нужды ВСУ.