Оправдавшего удар по нефтебазе в Белгороде россиянина отправили в тюрьму на 14 лет

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Администратора Telegram-каналов «Она развалилась» и «Калхозное безумие» Феликса Елисеева* осудили на 14 лет за госизмену. Указанный срок он проведёт в колонии строгого режима.
Соответствующее решение вынес Второй Западный окружной военный суд. Обвиняют фигуранта в государственной измене и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма (ст. 275 УК РФ и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Факты и обстоятельства совершённого преступления не раскрываются из-за грифа секретности, пишет издание со ссылкой на РИА «Новости».
Ранее в Telegram-канале «Осторожно, новости» сообщали, что Елисеева задержали по факту оправдания терроризма. Причиной назвали посты, где фигурант одобрил удары ВСУ по нефтебазе в Белгороде. В 2023 году его также обвинили в переводе криптовалюты гражданину Украины на нужды ВСУ.
«Коммерсантъ» добавляет, что Елисеев* — житель Липецкой области.
Напомним, нефтебазу в Белгороде ВСУ атаковали рано утром 1 апреля 2022 года. Там произошло возгорание после авиаудара с двух украинских вертолётов.
*внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.