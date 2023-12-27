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Суд

Оправдавшего удар по нефтебазе в Белгороде россиянина отправили в тюрьму на 14 лет

27 декабря 2023, 13:38
Фото: 1MI
Суд

Администратора ТГ-каналов из Черноземья осудили на 14 лет за госизмену

Администратора Telegram-каналов «Она развалилась» и «Калхозное безумие» Феликса Елисеева (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к длительному судебному сроку за госизмену. Ранее он оправдывал удар ВСУ по нефтебазе в Белгороде. Подробности сообщают «Ведомости».
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Суд

Администратора Telegram-каналов «Она развалилась» и «Калхозное безумие» Феликса Елисеева* осудили на 14 лет за госизмену. Указанный срок он проведёт в колонии строгого режима.

Соответствующее решение вынес Второй Западный окружной военный суд. Обвиняют фигуранта в государственной измене и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма (ст. 275 УК РФ и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Факты и обстоятельства совершённого преступления не раскрываются из-за грифа секретности, пишет издание со ссылкой на РИА «Новости».

Ранее в Telegram-канале «Осторожно, новости» сообщали, что Елисеева задержали по факту оправдания терроризма. Причиной назвали посты, где фигурант одобрил удары ВСУ по нефтебазе в Белгороде. В 2023 году его также обвинили в переводе криптовалюты гражданину Украины на нужды ВСУ.

«Коммерсантъ» добавляет, что Елисеев* — житель Липецкой области.

Напомним, нефтебазу в Белгороде ВСУ атаковали рано утром 1 апреля 2022 года. Там произошло возгорание после авиаудара с двух украинских вертолётов.

*внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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#Белгородская область#Суд#Оправдание терроризма#Белгород#Наталья Корявых#Нефтебаза#Госизмена#Атака ВСУ#Феликс Елисеев
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