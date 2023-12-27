Оплата проезда в соседнем с Белгородской областью регионе вырастет

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
С 1 января в Курске повысится плата за проезд в общественном транспорте. Об этом рассказали в правительстве региона. Несмотря на рост цен на топливо, комплектующие, непосредственно транспортные средства, а также повышение зарплаты сотрудников отрасли, стоимость проезда компенсировалась за счёт областного бюджета.
Теперь в Курске оплату решили повысить на 7,2%. По карте стоимость поездки составит 27 рублей, наличными — 33 рубля. Однако, как отмечают курские власти, экономически обоснованная стоимость проезда — более 60 рублей за одну поездку.
В Белгороде проезд в автобусах за последние десять лет подорожал в два раза. Последний раз стоимость проезда в столице региона повышали в 2018 году — на пять рублей. Пять лет назад оплата выросла до привычных белгородцам 20 рублей.
Ранее также сообщалось, что в Белгороде не рассматривают вариант бесплатных пересадок в автобусах. В региональном минтрансе тогда заявили, что такая модель в системе не работает.