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Оплата проезда

Оплата проезда в соседнем с Белгородской областью регионе вырастет

27 декабря 2023, 08:06
Фото: 1MI
Оплата проезда

В Курске со следующего года вырастет стоимость проезда в автобусах

Плата за проезд в Курске вырастет с 1 января 2024 года. По карте придётся платить 27 рублей, наличными — 33 рубля. Подробности сообщают «Курские известия».

С 1 января в Курске повысится плата за проезд в общественном транспорте. Об этом рассказали в правительстве региона. Несмотря на рост цен на топливо, комплектующие, непосредственно транспортные средства, а также повышение зарплаты сотрудников отрасли, стоимость проезда компенсировалась за счёт областного бюджета.

Теперь в Курске оплату решили повысить на 7,2%. По карте стоимость поездки составит 27 рублей, наличными — 33 рубля. Однако, как отмечают курские власти, экономически обоснованная стоимость проезда — более 60 рублей за одну поездку.

В Белгороде проезд в автобусах за последние десять лет подорожал в два раза. Последний раз стоимость проезда в столице региона повышали в 2018 году — на пять рублей. Пять лет назад оплата выросла до привычных белгородцам 20 рублей.

Ранее также сообщалось, что в Белгороде не рассматривают вариант бесплатных пересадок в автобусах. В региональном минтрансе тогда заявили, что такая модель в системе не работает.

За проезд передаём: как менялась стоимость проезда в Белгороде за последние 10 лет
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#Транспорт#Автобусы#Курск#Черноземье#Автобус по расписанию#Белгород#Оплата проезда#Наталья Корявых
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