КМСП провела встречи для 4,8 тысячи предпринимателей из 80 регионов

Издание rostovgazeta.ru сообщает, что Александр Исаевич отметил, что проведенные региональные встречи для корпорации представляют собой не только возможность пообщаться с представителями малого и среднего бизнеса, но также наладить личный контакт с каждым из них и при необходимости поучаствовать в решении важных для них вопросов.