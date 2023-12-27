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КМСП провела встречи для 4,8 тысячи предпринимателей из 80 регионов

КМСП провела встречи для 4,8 тысячи предпринимателей из 80 регионов

27 декабря 2023, 11:59
Фото: 1MI
Генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич, подводя итоги года, рассказал, что в 2023 году компания организовала встречи с представителями малого и среднего предпринимательства в 80 российских регионах, в которых приняли участие 3,2 тысячи человек.

К онлайн-встречам присоединились еще больше 1,6 тысячи предпринимателей.

Издание rostovgazeta.ru сообщает, что Александр Исаевич отметил, что проведенные региональные встречи для корпорации представляют собой не только возможность пообщаться с представителями малого и среднего бизнеса, но также наладить личный контакт с каждым из них и при необходимости поучаствовать в решении важных для них вопросов.

В рамках проведенных встреч в разных российских регионах Корпорация МСП в течение года получила свыше 1000 обращений. Из них оперативно обработали свыше 600 из них. Еще порядка 400 поднятых предпринимателями вопросов взято в проработку сотрудниками корпорации и дочерних структур.

«Предприниматели и коллеги, которые занимаются их развитием в регионах, — наш приоритет. 2023 год показал, что совместная работа приумножает эффективность наших усилий. В следующем году мы продолжим наши выезды», — сообщил Исаевич.

Генеральный директор КМСП Исаевич добавил, что на проведенных встречах с представителями малого и среднего предпринимательства 77% вопросов были связаны с получением финансовой поддержки. Каждый десятый вопрос касался продажи продукции, участия в государственных закупках по закону № 223-ФЗ, поиска поставщиков, попадания продукции в торговые сети и создания «фермерских островков». Кроме того, малые и средние предприятия проявляли интерес к работе сервисов цифровой платформы МСП.РФ, защите прав предпринимателей, имущественной поддержке и обучающим программам Корпорации МСП.

В пресс-службе компании напомнили, что поддержка представителей малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициатором выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. Куратором проекта выступает первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

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