КМСП провела встречи для 4,8 тысячи предпринимателей из 80 регионов

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
К онлайн-встречам присоединились еще больше 1,6 тысячи предпринимателей.
Издание rostovgazeta.ru сообщает, что Александр Исаевич отметил, что проведенные региональные встречи для корпорации представляют собой не только возможность пообщаться с представителями малого и среднего бизнеса, но также наладить личный контакт с каждым из них и при необходимости поучаствовать в решении важных для них вопросов.
В рамках проведенных встреч в разных российских регионах Корпорация МСП в течение года получила свыше 1000 обращений. Из них оперативно обработали свыше 600 из них. Еще порядка 400 поднятых предпринимателями вопросов взято в проработку сотрудниками корпорации и дочерних структур.
«Предприниматели и коллеги, которые занимаются их развитием в регионах, — наш приоритет. 2023 год показал, что совместная работа приумножает эффективность наших усилий. В следующем году мы продолжим наши выезды», — сообщил Исаевич.
Генеральный директор КМСП Исаевич добавил, что на проведенных встречах с представителями малого и среднего предпринимательства 77% вопросов были связаны с получением финансовой поддержки. Каждый десятый вопрос касался продажи продукции, участия в государственных закупках по закону № 223-ФЗ, поиска поставщиков, попадания продукции в торговые сети и создания «фермерских островков». Кроме того, малые и средние предприятия проявляли интерес к работе сервисов цифровой платформы МСП.РФ, защите прав предпринимателей, имущественной поддержке и обучающим программам Корпорации МСП.
В пресс-службе компании напомнили, что поддержка представителей малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициатором выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. Куратором проекта выступает первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.